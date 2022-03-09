大S再婚｜張蘭微博發文耐人尋味　疑暗指大S再婚太衝動兼不負責

大S昨閃婚舊愛具俊曄，外界都好奇前夫汪小菲和前奶奶張蘭的反應，昨張蘭下午1點更新視頻，一如往常在鏡頭前帶貨，她未提到前兒媳大S，不過發文卻耐人尋味。



張蘭的發文寫「人生是一場不停輾轉的旅程，家是最好的依靠，祝各位女神，節目快樂！」文末並祝大家婦女節快樂，有網友認為張蘭是在暗指大S衝動再婚，對家庭不負責。

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張蘭昨在鏡頭前大吃花膠推薦商品，而吃瓜網友們不斷狂刷大S的名字，還有網友留言「張姐，妳前兒媳帶著妳孫子孫女叫別人爸爸了」，張蘭雖未回應，但表情一臉無奈，引發網友熱議。

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