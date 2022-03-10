新冠肺炎｜TVB新劇拍攝復工無期　回歸劇隨時七月播唔成？

新冠肺炎繼續肆虐香港，早前無綫（TVB）電視城連環確診，不少製作組都宣布暫時停工，只有少量組別例如《東張西望》繼續開工，情況嚴峻！

《東張西望》繼續要開工。（《東張西望》截圖）

除了早前爆疫的《愛·回家之開心速遞》已經停廠，其實所有劇組也暫停開工，其中包括幾套重頭劇，由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯主演的《隱門》；馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷主演的《法言人》；郭晉安、陳煒、何廣沛等主演回歸劇集《回歸、曙光》；陳豪、胡定欣、蕭正楠的《破毒強人》；以及黎耀祥、朱晨麗、龔慈恩主演的《輕·功》。

其中《回歸、曙光》的監製林志華在接受《香港01》訪問時，劇集開拍不久便收到公司停工的通知，但回歸劇基本上肯定要在6-7月時段播出，會否擔心來不及？他說：「唔需要驚拍唔切，最緊要安全，交貨到時再算，唔通唔要人命咩！改劇本最後最後先會做，都係質素行先，健康係大原則，問題有千百樣，解決方法都有千百樣。大家喺呢個環境低下唯有做好啲，唔好成日諗負面嘢，之前開劇大家準備未必好充足，而家可以再籌備好啲，演員可以多啲時間睇劇本、陪屋企人、休息。」

監製林志華表示健康先係最重要。（資料圖片）

而《法言人》女主角之一的何依婷接受《香港01》訪問時，指已經停拍並未知何時復拍，亦指自己已經做好防疲措施，她說：「我自己最近無咩特別都無出街，出入屋企都做好哂消毒，定時倒水入u型渠，同埋定期做檢測。」同劇的黃家樂則指：「我就停（工）咗一段時間，都係留在家中抗疫，最多都係跑下步咁。」

何依婷連街都少出。（IG圖片）

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黃嘉樂近年的表現出色，獲網民盛讚捧做男一。（IG/@wongkalok1214）

而《香港01》收到消息，《隱門》拍攝雖然正值衝刺期，但一樣要停工，而且相信四月前都無法再拍攝，復工無期！

《隱門》拍攝正值衝刺期。（資料圖片）

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