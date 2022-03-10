廖碧兒逆市幫酒吧賺七位數字　決定做KOL助同行免費宣傳

新冠肺炎疫情在本港持續嚴峻，飲食業首當其衝被疫情夾擊成淪為重災區，酒吧方面同樣生意難做，有不少都因疫情捱不住而被逼結業。然而，廖碧兒（Bernice）位於中環的酒吧卻未有受到太大的影響，於去年補貼到之前一年半的營業額，近日她更決定轉型做KOL免費幫同行推廣，望能夠齊齊順利度過今次的疫情。



廖碧兒的酒吧生意不算受到太大的影響。（Instagram：＠berniceliuofficial）

Bernice近年積極發展紅酒事業，除了在外國有酒莊，在香港亦有過千呎的中央廚房和酒吧，雖然於這兩年的疫情期間曾經受到極大考驗，但幸好去年在Bernice精明的帶領下率先成為蘭桂坊第一間開到凌晨兩點的舖頭，在第四波疫情後生意急升，半年內已經成功補貼回之前一年半的七位數字營業額，更與附近的食肆討論好一連串的合作方式，但礙於現時疫情又再次嚴峻，因此要先暫停計劃。

廖碧兒去年幫酒吧賺回七位數字營業額。（Instagram：＠berniceliuofficial）

她向來經常在社交網站分享美食和美酒，現時她更會加插自己演的小店照片或影片，並配以網站連結分享，望能夠幫生意大受影響的食物倉或有機農莊等同行。Bernice表示，現階段不會以賺錢為前提，而是希望想辦法幫助社會，她表示之前去了一個有機農莊聽到婆婆說如果菜和士多啤梨沒人買就要丟掉，Bernice覺得很浪費，於是隨即在社交網站幫手宣傳，希望作為公眾人物可以有錢出錢有力出力，希望齊齊能夠安全度過難關。

Bernice現時經常在社交網站幫同行宣傳，希望齊齊能夠安全度過難關。（Instagram：＠berniceliuofficial）