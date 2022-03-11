劉德華苦勸也不聽！曹格承諾戒酒「毀約捐千萬」曾與側田街頭互毆

金曲歌王曹格日前與友人在內湖某餐廳用餐，結果疑似酒後與客人起爭執，在店裡咆哮爆粗口，甚至拿東西亂砸，遭台灣警方依《社維法》送辦。然而曹格過去就多次因喝酒鬧出負面新聞，連劉德華苦勸都沒用，曹格還曾經允諾戒酒「毀約捐千萬（台幣）」，如今恐怕是打臉了。



現年42歲的曹格來自馬來西亞，擅長情歌創作，過去因〈背叛〉一曲爆紅並奪下金曲歌王，後來奉子成婚娶進美女造型師吳速玲，婚後育有一兒一女，曹格曾帶孩子錄製大陸節目《爸爸去哪兒》受到觀眾喜愛，然而他只要喝了酒就變一個人，多次鬧上社會版面，更因此和老婆婚姻亮紅燈。

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近日曹格遭網友爆料，7日晚間到台北內湖某餐廳用餐，結果在隔壁包廂的曹格疑似酒後情緒亢奮，過來想找人陪喝聊天，結果大家不予理會後他突然暴走，大聲咆哮還飆罵粗話，原PO一群人只好出言制止，否則報警處理，結果曹格火燒更旺，直接拿東西開始亂扔，作勢衝上去打人，期間甚至砸到老闆和老闆小孩，後來警方針對鬼吼飆粗話的部分依台灣《社維法》送辦。

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事實上，曹格過去就多次喝酒鬧事，最嚴重的一次發生於2009年，他與好友側田起爭執，在街頭互毆，重挫演藝事業，當時亞洲天王劉德華就苦勸他，若不改變就退出演藝圈，不過曹格似乎沒放在心上；2013年曹格一家飛往泰國布吉島參加林志穎婚禮，結果曹格喝醉在現場大吼，甚至出手打人，讓老婆羞憤到當場落淚，事後還離家出走。

同年年底，曹格在西門町《河岸留言》飲酒看表演，結果同樣失態瘋言瘋語，還試圖要揮拳打人，事後他召開記者會道歉，允諾會戒酒，「若做不到會捐1千萬元（台幣）給公益單位」，結果如今曹格又因酒醉鬧事上新聞，打臉自己；而曹格因酗酒問題曾導致婚姻亮紅燈，不過戒酒後和老婆感情慢慢恢復，如今再爆酒後失態，恐怕將再掀風暴。

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