莊鍶敏測試「在家兼職」短訊搶單騙局　戶口秒變負數要求增值

昨日（10日），莊鍶敏（Jacquelin）在YouTube分享了一條名為「騙徒手法層出不窮，戶口一秒變負數」的短片，她表示：「其實去到最後佢係咪一個騙子呢，我唔能夠確定，因為佢係呃唔到我錢嘅，而調返轉，我喺佢身上又攞咗少少益處！」



莊鍶敏親自測試短訊騙局。（視頻截圖）

事緣大家經常收到在家做part-time的短訊，且每日收入大概100蚊至3000蚊不等，看似是筍工，實際可能是騙局。由於疫情期間宅家無聊，於是Jacquelin決定找一條短訊一探究竟。

Jacquelin透露，對方首先打探年齡，要求21歲以上，其後解釋有兩種工作性質，一個是在YouTube讚好或者留言，另一個是在一些網站幫商家搶單，譬如Amazon、淘寶、AEON等。然後發了5個YouTube channel給Jacquelin，讓她留言後截圖，每個留言要多餘10隻字，酬勞100蚊。完成後，對方即刻問Jacquelin戶口號碼，結果真的有100蚊到賬。

做完第一單後，Jacuelin順利受到100蚊。（視頻截圖）

不過，騙局並未就此完結，對方繼續問Jacquelin有無時間做搶單員，先用他們的戶口搶60張單分佣金，再用自己註冊的戶口做任務提款，只需要不停撳「提交」即完成搶單。Jacquelin說：「去到50張單嘅時候kick住咗，佢話因為你好好彩，搶到一張double（雙倍）佣金嘅單，所以個戶口唔夠錢，我要去top up（增值）咗個戶口先。」幾分鐘後，對方通知Jacquelin可以繼續搶單，完成60張之後，個戶口有12000幾蚊，即賺了逾2000蚊佣金。回到自己的戶口，有300幾蚊，Jacquelin問要如何提現，結果對方指要她完成自己戶口的單後才能提現，所以還要撳60下「提交」。

順利完成後，Jacquelin戶口的佣金已達800幾蚊，之後對方問她有無興趣再做張新單，於是Jacquelin又重複了一次同樣的做法，又是在同樣的位置kick住後賺雙倍佣金，回到自己戶口完成任務時，「重點」出現了：「撳到第40幾張單的時候，我得到呢個雙倍佣金，跟住問佢點算呀，咩嚟㗎，我可唔可以唔要呢張單？佢話唔得，你一定要top up咗，你個戶口先可以繼續郁返。嗰陣時我睇到我個戶口因為呢張雙倍嘅單去到4000幾蚊，但係因為kick住咗喺嗰張單度，突然之間，我個戶口變成負1800幾蚊，佢話你而家top up呢1800幾蚊先，跟住你就可以完成埋餘下啲單，你就可以攞返嗰4000幾蚊出嚟。咁我問佢如果我唔top up又如何？我可唔可以唔要呢張單，我攞返之前嗰啲錢？跟住佢梗係唔得啦，如果唔top up就一蚊都冇。」抱著測試心態的Jacquelin當然沒有再繼續與之周旋，甚至已經賺了100蚊，便沒有再理會。

Jacquelin的戶口一秒變負數。（視頻截圖）

之後Jacquelin又找了另一條短訊的號碼來試，同樣也是先讚好留言5個YouTube channel，酬勞100蚊，不過這個要她做完搶單之後才能給她。於是Jacquelin又搶單，期間與前面一樣，中途kick住、雙倍佣金，做完第一次後，戶口有200幾蚊佣金，今次Jacquelin執意要提款，而對方想說服她自己增值搶單，並開條下線出來抽佣金，每日就有兩倍回報。Jacquelin自然不會入局：「咁佢要氹我落疊，就話你而家畀個轉數快號碼我，入數畀你先咁。佢確實係入咗200蚊畀我嘅。」之後對方又再找她，表示可以成功提款證明系統無問題，繼續說服她開條下線搶單，不過最後Jacquelin一直拒絕，此後對方就再也沒有任何回覆。

總結這兩次經驗，Jacquelin笑言：「我覺得佢哋九成五係騙子，不過佢真係呃唔到我一蚊，調返轉喺呢兩次嘅經歷裏面，我仲收咗300蚊添，喺騙子嘅世界，我先係『騙子』，so sorry。不過今次拍片同大家講下，呢啲message唔一定係完全呃到你錢嘅，最後係睇下你點樣去處理，同埋你個心態要夠強大！如果你真係有時間嘅，可以真係加佢哋嗰WhatsApp，然後做咗嗰啲所謂嘅YouTube嘅任務，賺咗佢一舊水先。」

Jacquelin相當精明。（視頻截圖）