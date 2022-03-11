54歲吳婉芳賀大仔胡智略生日　零皺紋凍齡靚樣似家姐多過媽咪

現年54歲的吳婉芳是1986年度港姐亞軍，亦是圈中出名的凍齡美女，於1993年與富商胡家驊結婚後淡出幕前的她，育有兩子一女，分別是大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。

吳婉芳是凍齡靚媽。(資料圖片)

昨日（10/3），Lynus於IG上載兩張為哥哥Casper慶祝生日的相片，分別是18年前三兄妹的照片及近期一家人的合照， 透過照片明顯見到三兄妹變化很大，從小朋友變為俊男美女，而不變的應該只有吳婉芳的外貌。雖年吳婉芳年過半百，但是拍埋一班子女當中，完全沒有老態，皮膚緊緻白滑、頭髮烏黑濃密，宛如少女！她感覺似子女們的大家姐，凍齡之術實在令人驚訝，連網民都讚：「吳婉芳還像個少女！」

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