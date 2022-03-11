大S 24年前約會具俊曄片段曝光　被男方一個貼心舉動感動：好體貼

大S閃電再婚舊愛「酷龍」的具俊曄，24年前大S與小S到韓國採訪酷龍，他們當嚮導帶她們吃美食、到處玩，如今畫面再被挖出，可以見到大S與具俊曄兩人同框畫面中，大S還顯得有些嬌羞。



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當年大S與小S主持《娛樂百分百》，特地飛到韓國貼身採訪酷龍，其中有次大S與具俊曄站在車旁等其他人下車，結果具俊曄看到車門快要關上，差點要夾到一位準備下車的工作人員，於是就趕緊將車門拉住，等人都下車後再把車門關上。

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大S見狀忍不住大讚「好體貼、好帥」，而之後一行人到餐廳用餐，大S與具俊曄相鄰而坐，當大S發現鏡頭在拍兩人時，還顯露出有點嬌羞的模樣，感覺兩人之間有著粉紅泡泡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】