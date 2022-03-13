莉婭揭與謝和弦離婚2大原因　怒控「小三」祈錦鈅與他人聯手抹黑

莉婭（現改名：陳緗妮）早前宣布和謝和弦離婚，捲入兩人婚變風波並被指為小三的祈錦鈅3月11日突爆料，莉婭和AV導演圤智雨聯合炒作，在曝光的對話截圖中，圤智雨承認和莉婭交換條件，並要求祈錦鈅和莉婭合體炒作，對此莉婭反控抹黑，並公開離婚的真正理由。
莉婭表示之所以會決定離婚，有兩點原因，一是因為祈錦鈅和謝和弦在直播上公開羞辱，二是祈錦鈅偷錄謝和弦「離婚」的錄音對話，並公開在網絡上，她認為自己被至於不堪的處境，因此決定與其最後撕破臉，不如在還有愛的時候好好分開。
而面對被指控炒作，莉婭說：「本來真的覺得算了，直到你們一直聯合起來抹黑我，讓我覺得匪夷所思...我有需要拿自己的傷痛去換取免費魔滴嗎？」她痛罵有2位女人聯手抹黑，「你們做人真的太不厚道了吧？你們始終想到的辦法就是貶低我，顯得自己比較高貴是嗎？你們真的是好可怕的2位女人啊。」
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