謝和弦新婚10月忍夠莉婭：我們離婚吧！緋聞女友祈錦鈅回應更驚人

祈錦鈅今（17日）直播後在Instagram限時動態PO出一連串影片，她和謝和弦再次進行通話，謝和弦說：「我剛剛已經跟她說『我們離婚吧』，我沒辦法再跟她相處了！」



祈錦鈅則是明顯淚崩且聲音哽咽回應：「那是你們兩個事情，你們兩個事情幹嘛牽扯到外人，我從來都沒有介入過別人的感情，我以為你們是朋友。」

【圖輯】謝和弦：我已經跟她（莉婭）說我們離婚吧！喊的卻是被視為「新小三」的祈錦鈅…（點圖放大看二人電話內容👇👇👇）

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祈錦鈅不停抽泣且激動強調自己絕對不是小三，並也認為謝和弦和莉婭是朋友：「而且你們每次出來都是成雙成對，誰知道你們突然分開，我每次約你都想說你們兩個會一起來，她幹嘛這樣子搞我啊！」

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而祈錦鈅也在這段影片上以文字再次寫下自己的立場，會約謝和弦只是想要在音樂上有合作，對話紀錄中的「這邊一個人」主要是因為不用怕吵到別人，但其實她的住處兼工作室每天都很多人：「我只是想去他演出，我以為我們真的是朋友，我跟團隊還有其他音樂朋友本來都是半夜工作，也常常發文限動，為了工作再晚也會配合，跟其他人互動也是這樣，為什麼完全什麼事都沒有要被放大？昨天我還覺得好笑，因為沒有的事，今天我覺得世界末日，因為沒有的事。」

【祈錦鈅和謝和弦電話內容】

謝：我剛剛已經跟她說我們離婚吧，呵呵呵，我沒辦法再跟她相處了

祈：那是你們兩個事情，你們兩個的事情幹嘛牽扯到外人

謝：F*CK

祈：我從來都沒有介入過別人的感情，我不揹這個小三的名字，我跟你們也從來…從來都以為你們是朋友

謝：欸，要有…（咳）我們是有怎麼樣嗎？我們是有暗地偷偷怎麼樣嗎？沒有啊

祈：而且那時候你們從我家離開的時候，你們也說要去朋友家，那時候也很晚啊，為什麼你們晚上去朋友家沒事，然後我晚上朋友在我家也都沒事，然後突然搞這麼大啊？而且你們兩個每次出來都是成雙成對，誰知道你們突然間分開，那事情也不是我挑的，我每次約你都想說你們會一起來，我每次都說你們，然後還問你幾個人，她幹嘛這樣子搞我啊？



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