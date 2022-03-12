《初擁》劇組2人墮崖喪命　炎亞綸轟製片未有合理交代前不合作

號稱是台版《吸血新世紀》的劇集《初擁》，3月11日下午在苗栗發生墬谷意外，一名黃姓攝影師及一名王姓收音師送醫搶救後宣告不治，製作單位多曼尼公司雖表示正在處理善後，但仍讓許多藝人深感台灣製作環境欠缺安全保障，該劇男主角炎亞綸3月11日深夜即開出第一槍，他在社群上發表「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。」



炎亞綸過去為了提升台劇製作環境，得罪不少電視台，被電視台視為頭痛人物，但他認為自己爭取的底線是「應該做到的事」、以及「應該捍衛的權益」。

他認為自己的堅持從來不是為了他自己一個人，他就是為了防止今天這種憾事發生，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持。他在Facebook呼籲，在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，「我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」

以下是炎亞綸臉書全文：

曾經，為了台劇的每個細節苦惱、擔心甚至憤怒，因而得罪了不少製作公司甚至電視台。

當被通知今日發生的憾事時，正在回程的路上，我不斷問自己，到底我該堅持的底線在哪裡，我該為了我覺得「應該做到的事」、以及「應該捍衛的權益」捍衛到哪裡，捍衛到大家覺得找我拍戲是麻煩，還是應該滿足安全條件而甘願多花成本呢？

我不是製作方，但我在每一次參與戲劇時都是以製作方來自居，盼能照料到除了演員之外的組別（攝影、燈光、場務、道具美術、收音），因為這世界確確實實存在大小眼、輩份、番位（男一、男二、女一、女二），而形成不一樣結果的事實，我老實的說，工作人員在台灣劇圈，比較是常常被忽略的一群，因而造成人才出走，憾事不斷發生（疲勞車禍、過勞死亡、以及今日墜谷之憾事等等⋯⋯），所以我曾經憤怒，不惜隻身對抗環境，我是否該堅持？

是，今天我在心裡確確實實的得到答案了，我的堅持從來不是為我一人，我不是自私的，我就是為了防止今日的憾事發生而發聲，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持。

在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。

人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。

我懇求演員們、工作人員們、以及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇環境，如果您們也認同我，請也別讓有堅持的演員孤身奮鬥。

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