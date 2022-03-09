謝和弦莉婭宣布離婚！FB隔日公開徵新老婆：私訊報名下一任謝太太

台灣網紅莉婭（陳緗妮）7號晚宣布與謝和弦離婚，而8日凌晨謝和弦在Facebook發文歡迎大家私訊報名當下一任謝太太。



莉婭宣告與謝和弦離婚，也吐露兩人相遇本來就是一場錯誤，現在就還對方自由，而相隔5個多小時後，謝和弦在Facebook發文「噓！讓我先Chill一下～哈們」

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謝和弦接著更標注「私訊報名下一任謝太太」，有網友則覺得「其實當謝和弦的另外一半並沒有不好阿！又帥又有才華 不要結婚就好」，更有網友酸「在哈啊、這次老婆被哈走」、「你可以回鍋第一任前妻」。

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