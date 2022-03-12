飛虎3壯志英雄︱何慈茵與苗僑偉槍戰受傷　眼白受損爆微絲血管

無綫（TVB）翡翠台熱播劇集《飛虎3壯志英雄》日前播出的第14集中，飾演沛國流亡公主Renee的何慈茵與兄長Leo（Jai Day飾）雙雙被捕，目擊哥哥被射殺的Renee傷心欲絕服毒自殺，並淚崩抱着哥哥訴說當年情，相當催淚，因而感動不少觀眾。何慈茵角色雖然已死，但在前半部分劇集佔戲甚重，還參與了不少槍戰、埋身肉搏及飛車等場口，其拼命演出獲得網友高度讚賞：「打得又睇得」、「打女形象幾入觀眾心，再有打劇實會有位畀佢做」、「新一代女武打明星」、「何慈茵做打女實力超班，武術世家，又索又型。」

慈茵隻眼被反應彈碎片擊中，仲爆晒微絲血管。

不過打女之路其實一點也不易行，過去因為拍攝動作戲已搞到周身傷的慈茵，原來拍攝《飛虎3》時亦同告受傷，事緣慈茵與苗僑偉拍攝槍戰場口時，竟意外被反應彈的碎片擊中眼白，導致眼白受損兼大爆微絲血管，狀甚駭人！但更駭人的是，慈茵當時仍想繼續拍攝，她受訪時表示：「導演嗌Cut機之後，大家見到我咁都好緊張同擔心，我記得我仲同導演講話冇問題，因為我平時打拳都成日打到爆微絲血管。但後嚟現場救護員檢查完之後，話我眼白表面損咗仲流緊血，傷勢可大可小，就叫我快啲去醫院檢查，好彩都唔係好大件事。」

慈茵早前拍攝《不可能任務》時意外受傷，不過佢全程冷靜處理，表現硬淨又專業。

平時有打開拳賽慈茵，續指早已做好心理準備拍動作戲會受傷：「我知道受傷時最重要係保持鎮定。我咪話我以前打拳成日受傷嘅，我記得最嚴重嗰次係打到視網膜穿咗窿，要做手術補番；另外我都試過畀人打傷塊面嘅三叉神經，搞到塊面麻痹咗半年。」乜都瞓身搏盡的慈茵，今年拍攝綜藝節目《不可能任務》時，亦因不慎撞到玻璃受傷，並於額頭位置縫了 8 針，但她當時同樣表現鎮定及堅毅，硬淨度令人佩服。