52歲「小辣椒」李綺虹淡出娛圈近10年　近況曝光當年風采不減

近日有網上討論區票選十大最靚香港小姐，除了朱千雪、佘詩曼、吳婉芳、蔡少芬等人榜上有名之外，多年未於熒幕上出現過的李綺虹亦被網民追捧成為「十大最靚香港小姐」之列。不少網民都表示被她開朗、正面、甜美的形象吸引，亦有資深的電視迷認為，她是歷代郭襄之中最靚一位。



網上討論區票選十大最靚香港小姐，李綺虹被網民追捧成為「十大最靚香港小姐」之列。（網上圖片）

講起李綺虹，其實她的一生也頗為曲折。據傳媒報道，其實她在6歲時就曾跟隨了家人移居到加拿大，後來基於父母不懂流利英語而導致生活困難。她的媽媽亦因生活與經濟環境而患上精神病，所以她為了照顧家人生活，又隻身一人到英國打工賺錢。後來回流香港，李綺虹才因參選1994年香港小姐而為觀眾所熟悉，華人面孔又帶點「洋氣」，說着「唔鹹唔淡」的廣東話，在當年一出場就已經得到不少人歡心。

當年李綺虹好靚。（網上圖片）

黎明都鍾意李綺虹。（網上圖片）

參選香港小姐選舉並獲季軍後，發展絲毫不比同屆的譚小環、康華、張可頤等人遜色，簽約TVB後隨即被力捧，參演由黎明、宣萱、黃霑、羅文等主演的《阿Sir早晨》，其後亦容串了《開心華之里》，在由古天樂、李若彤主演的《神鵰俠侶》中更飾演「郭襄」一角，由此就開始走紅。翌年她亦開始進軍電影圈，參演《衝鋒隊怒火街頭》、《神偷諜影》、《生死戀》等作品。

「小辣椒」李綺虹。（網上圖片）

與她合作過的中港台「男神」更有金城武、劉青雲、古天樂、黃子華、張國榮、劉德華、張智霖、張智霖、吳奇隆、林志穎等等不計其數。當時24歲可說是「人見人愛，車見車載」，所以當年與黎明合作後，更傳出過黎明兩度向她告白被拒的傳聞。在當年一個節目上，天真可愛的李綺虹更直言說：「佢（黎明）好似個細路仔咁，成日喺我身邊跳嚟跳去，覺得佢有啲煩。」又曾爆料說，黎明曾經應承過要買車買樓給她。套用時下的講法，稱她是「男神收割機」也不過分。

好多「男神」同李綺虹合作過。（網上圖片）

她亦在97和98年兩度被提名為香港電影金像獎最佳女配角。不過，她自2004年結婚後就減少了幕前演出，在其後訪問中，她曾表示2002年因為不堪工作壓力以及家鄉遺傳而患上抑鬱，她透露自己當時自覺很失敗，整天躺在床上又會無緣無故喊，開車的時候更想過從天橋衝下去自殺，最後被迫半放棄演藝事業。後來認識了加拿大籍男朋友Corey Solomonson，在他的不離不棄的倍伴下才慢慢走出陰霾，9個月後康復，兩人更與2004年結婚，而她於2012年12月約滿後亦離開了無綫（TVB）。病癒後的李綺虹在2013年決定修讀護士課程，畢業後做一名兒童精神科護士，幫助更多有需要的人。

李綺虹回到加拿大。（李綺虹@微博)

李綺虹於2004年與加拿大籍圈外老公結婚，並於加拿大組織家庭。（李綺虹@微博)

早前有網民於小紅書中聊起李綺虹的演出，並討論為什麼她會淡出娛樂圈，怎知竟釣出李綺虹本尊回覆，還張貼了數張自拍照。她在貼文中解釋自己並沒有退出娛樂圈：「沒有退出娛樂圈喔，一是年紀大了，可能沒有適合的影視劇角色，二是定居加拿大，製作方需要支付的機票加酒店費用。」她直言自己的確是老了，說：「很多評論都說我老啦！確實老啦！時間過得真快呀！」相當可愛。有網民提議她去參加《乘風破浪的姐姐》，她亦表示自己很想參加，就等製作方邀請她參加。

阿Sir早晨｜李綺虹出道天真可愛即被黎明賞識 合演情侶一炮而紅

李綺虹說出近年沒有影視作品的原因。（李綺虹@小紅帕書)

李綺虹（左二）前年與譚小環、楊思琦、向海嵐一起拍攝ViuTV節目《香港親善小姐》。（資料圖片）

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