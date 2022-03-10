Rocket Punch專訪︱秀潤素嬉獲選最適合新歌　朱里來港想去迪士尼

韓國女團Rocket Punch出道三年，上月28日帶着第四張迷你專輯《YELLOW PUNCH》及新歌《CHIQUITA》回歸，展現出驚人的進步，更立志想成為後輩的榜樣。6位成員蓮熙、朱里、秀潤、胤卿、素嬉和多玹亦有抽時間越洋接受《香港01》訪問，分享了是次準備新歌的趣事，並與香港粉絲打招呼。



Rocket Punch近日帶着新歌《CHIQUITA》回歸。（FB/@rcpc06）

Rocket Punch的主打歌《CHIQUITA》公開後，網民大讚80年代復古曲風相當入耳，素嬉也表示歌曲重複「Chiquita」的部分中毒性高，相信洗腦的旋律會一直停留在粉絲腦中。Rocket Punch也講到希望通過這張專輯，能夠讓大眾看到她們音樂上的成長，以及就像MV中，6人在強烈照明下堂堂正正的面貌。被問到與這次與風格最適合的成員是誰，朱里馬上回答：「秀潤！秀潤這次染了黑髮，特別突顯出她帥氣的魅力，與《CHIQUITA》的型格的概念完全是度身訂造。」蓮熙則點名稱讚素嬉，表示她這次在台上特別有魅力。

秀潤和素嬉獲讚是與這次回歸風格最適合的成員。（FB/@rcpc06）

按圖睇這次專輯的概念照 ，哪一位成員最適合呢？

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Rocket Punch這次為了回歸就連造型也改變了不少，沒想到成員間也會認錯對方！（FB/@rcpc06）

準備新專輯期間，當然也少不了難忘事，多玹就講到成員互相之間鬧出的笑話。她分享這次成員為了新專輯都作出了很大轉變，尤其在髮型上。可是大家換了新髮型不久後，單從背面竟認不出大家，甚至曾認錯對方做其他隊友，因而令她印象深刻。

如果有機會獲得音樂節目一位的話，胤卿搞笑表示想邊行Catwalk邊表演Encore舞台。（Woollim）

因應新冠肺炎疫情，Rocket Punch出道以來都未有機會訪港，但6位成員也知道香港有一班默默支持她們的粉絲。除了希望香港K-Pop迷能支持組合的新專輯外，多玹也講到：「香港Ketchy（Rocket Punch粉絲名）！很感謝你們等待我們這次回歸，這次我們亦有盡所能準備，希望你們會喜歡。希望一天也好，可以快點去到香港見Ketchy們，真的很想念你們！」雖然偶像短期內未必有機會來港，但相信之間的距離不因此而變遠，期待Rocket Punch親自訪港的一天。

朱里期待到訪香港迪士尼樂園，未知是否因為出身日本，對家鄉的情意結呢？（IG/@official_rcpc_）

對比一下Rocket Punch三年來的成長有多少：