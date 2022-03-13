東張西望｜「復陽」返工真係安全？　專家釋疑指有兩個可能性

政府日前（11日）宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。不過這項措施似乎就對不少市民造成困擾，今日（13/03）《東張西望》就此到檢查站訪問幾位市民，有曾確診市民說：「好返啦，檢測咗幾日都係陰性，「復陽」嘅話要確定唔會傳畀人先可以返工。」



「復陽」可唔可以返工？（《東張西望》截圖）

節目中，也有人對措施表示反對，說：「如果我係佢同事，都會好擔心，上班嘅話，好心就畀佢休息多幾日啦。呢個係極大疑問。」及後也訪問了專家，專家指「復陽」CT值高30，有兩個可能性，第一個可能有佢病毒量好低，好難傳到畀人，第二係個核酸檢測驗到嘅係（病毒）屍骸，他亦補充說，是否安全是講「相對性」，他更說國內現在措施需要核酸檢測陰性，才可以走出社區。

有人「復陽」會被送入隔離營。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持李雯芳電話訪問了一位被送入隔離營的市民，他表示自己「復陽」後就被送入隔離營，令到他不能工作。他說：「9號我做快速測驗陰性，以為冇事，後尾又去咗做核酸檢測，估唔到10號又報告話初陽要向衛生署呈報，結果我就入咗嚟隔離。我話9號已經係陰性，只係復陽唔使隔離，佢又話唔得。我覺得就浪費咗個單位囉。」