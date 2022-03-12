東張西望︱染疫市民睇唔到醫生　冇病假紙被迫放16日無薪假

無綫（TVB）節目《東張西望》早前講到香港醫療混亂，感染新冠肺炎（COVID-19）的死亡患者大多是60歲以上老人家，有91歲染疫老人更慘變「人球」，由安老院被送到隔離設施後一個月被送到亞博，其後一個月後又再被送到大嶼山醫院。今晚（12/3）一集有觀眾報料，指自己因為染疫居家隔離，公司又以沒有醫生證明的情況下要求扣年假補償。



染疫要在家隔離，但係又唔可以睇醫生，公司又話要病假證明或者隔離令，如果唔係就放無薪假。（《東張西望》截圖）

觀眾指，因為衛生署設立的上報平台回覆極其緩慢，所以染疫隔離期間並沒有任何方法取得證明：「呢段時間我休假16到17日，公司話要有病假證明或者隔離令，我先可以攞到4分之5人工，否則一律當無薪假處理。」又說現時經濟環境只是尚且勉強維持到，說：「呢段日子仲撐到，但係如果再等多幾日，再多等一個月我就捱唔住啦。因為我太太係密切接觸者都需要隔離，兩個人都手停口停，如果政府幫到我哋市民，就應該畀我哋需要嘅嘢。」

有市民表示手停口停。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持何沛珈亦電話訪問另一位市民，這位市民亦指自己染疫後難以取得醫生開的病假證明，但公司出通告指如果沒有病假證明，則需扣除患者的年假抵消。市民說：「肯定唔公平啦，搵政府又話可能要等一個月先有相關同事跟進，話如果真係急需就可以電郵問，我send咗幾次email都冇。」何沛珈訪問一位立法議員，他表示有超過66％僱員表示公司要求病假證明，26%僱主不接受快速測試報告，又說：「好多患者冇接受任何治療，只係喺屋企等，所以根本冇所謂病假證明。」