2022年電視綜藝「大混戰」　ViuTV 《肥美人》單挑TVB 14個節目？

近年ViuTV急速冒起成為無綫電視（TVB）的競爭對手之一，雙方除了在戲劇上的「較量」，另一個「戰場」肯定就是綜藝節目。近日FILMART（香港國際影視展）開幕，雙方亦在各自專頁上發布來年的戲劇、節目消息。有趣的是，相較於TVB的《無窮之路2》、《聲夢傳奇2》等揼本製作，ViuTV就只列出了《肥美人》一套新節目。



ViuTV在Filmart公布的綜藝節目不多。（截圖）

今年ViuTV於FILMART公布的綜藝節目，分別有恆常播出的音樂節目《Chill Club》、由Anson Kong 江𤒹生主持的《Have A Sweet Gym》、一向大收旺場的《全民造星系列》、谷德超主持的清談節目《爆谷一周》、《膠戰S2》以及《肥美人》。6個節目當中《Chill Club》和《爆谷一周》算是恆常播出的節目，其餘則是已經播出街的節目，只有選拔最靚加大女士仕的真人騷節目《肥美人》算稱得上是「新嘢」。未知是否「計劃趕不及變化」，ViuTV最近力推的真人騷選美節目《尾二一屆口罩小姐》亦不在宣傳列表其中。

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TVB公布的綜藝節目列表就較為豐富。（截圖）

反觀TVB公布的綜藝節目列表就較為豐富，除了有紀錄片《無窮之路》、《好聲好戲》、《香港小姐競選》等觀眾較為熟悉的節目，亦有《無窮之路2》、《聲夢傳奇2》和《好聲好戲2》三部「添食」的節目，不少得的有飲食節目，由黎諾懿主持的《滿足的味道》、黃庭峰主持的《大牌筵席》以及資訊節目《香港的25個第一》、類似內地講人生成功哲理，成功之道的節目，由阿Bob（林盛斌）主持的《360秒人生課堂》，而主打綜藝節目的J2台亦有如真人騷《單身公寓》一般的《CP訓練營》、介紹歌曲的《呢首歌係我特別為你而寫嘅》、介紹奢華生活的《貧窮限制想像》 、講舞台劇演員故事的《就算得你一個觀眾》、介紹亞洲夜生活的《無心睡眠》、十足十美國節目《荒野求生秘技》，由梁諾妍主持的《意外步出》、《醉後冇事》。可以看出，翡翠台綜藝節目偏向於多資源製作且大眾化，而J2台的綜藝節目則較着重有趣味、新意，成本較低的類別。