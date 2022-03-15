Albee范乙霏遇路人搭訕耳語「橘子」似落咒　真相超恐怖：太丟臉…

出身自《我愛黑澀會》的台灣藝人Albee（范乙霏），外型亮麗、身材惹火，加上活潑不做作的個性，是各大綜藝節目常客。



近日她分享就讀中學時的糗事，因為愛美，喜歡將制服改成很有腰身，裙子也改短到大腿中間以上，一直以來十分習慣被路人注目，結果有次搭捷運，覺得相較於往常，似乎看的人更多，最後才發現原因竟是和自己的小褲褲外露有關，而她從頭到尾都沒察覺。

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Albee在談話節目《一袋女王》中透露，念高中的時候很騷包，一定要把制服改成能展現身材的剪裁，還會偷化妝，一下課就開始夾睫毛，走在路上總會吸引旁人的目光，自己早就習以為常。直到有一次搭捷運，和女同學特別壓低音量聊天，但路人還是盯著她瞧，正當她納悶今天是特別受歡迎還是漂亮之際，有位阿姨伸手拍拍她，低聲說了句：「橘子、橘子。」

Albee一時沒有反應過來，想說阿姨為何要詛咒她「去死」，之後阿姨看不下去，指向她的書包，Albee回頭一看當場嚇了一跳，裙子被撩起來卡在書包上面，阿姨說的「橘子」，其實是「裙子」，Albee崩潰直呼：「一路上我的內褲就是露在外面。」對於自己春光外洩卻渾然不知，Albee解釋，當時斜揹著書包，剛好蓋住裙子很有安全感，加上和同學都是走同個方向，所以才完全沒注意到，真的感到萬分尷尬跟丟臉。

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