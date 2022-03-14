飛虎3壯志英雄．劇評三｜TVB通病未改　講晒劇情出嚟邊會好睇

無綫劇集《飛虎3壯志英雄》第11-15集劇評



《飛虎3壯志英雄》剛好過半，在前期鋪排上，以「大佬」何慈茵（Renee）和Jai Day（Leo）為首的「瓦干布恐怖組織」亦隨著他們死去而被瓦解。劇情由明刀明槍地對抗恐怖組織慢慢轉變鬥智鬥力。《飛》不是過去一樣打打殺殺，反而是帶出了更深層次的劇情。主線亦由飛虎隊對抗恐怖組織，昇華成為特別小組「S Team」對抗國際恐怖組織。

其實着返便服可能仲似飛虎隊，唔係次次都full gear嘅。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

打鬥場面係好睇。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

觀眾的體驗也更為豐富，除了原本就有的槍戰、爆破、飛車視覺體驗，觀眾亦需要稍微動一動腦筋，組合前文後理，人物關係，出場次序後再去推敲之後的劇情發展，例如梁競徽的真正身份就並不只是一個化學專家，只有少許出場次數的國際刑警王敏德（苗僑偉的上司）對之後的劇情發展也相當重要。

某幾位演員表現特別好。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

為什麼說「需要稍微動一動腦筋」而不是「燒腦」呢？這是《飛3》的優點，也是它的缺點，或者說通病。凡是懸疑、推理的劇集，都必需要觀眾透過劇情中出現過提示、角色之間的對話去推理出之後的發展和真相，從中觀眾得到了「我都話啦，我估中咗」的成功感，以及引誘觀眾追劇，才稱得上是成功。雖說《飛3》不完全是一套懸疑劇，但主線為瓦解幕後組織，實質就是一套帶有警匪元素偵探劇。

如果要精減，第一個要cut走肯定係呢啲開會場面。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

可能是配合TVB觀眾層面的需要，與較於市面上一些懸疑推理劇的鋪排，《飛3》更偏向於在每一個小劇情單元的開頭和結尾放上一小段開會片段，有時候是「S Team」開會商量對策，有時候要行動之後的檢討，也有時候是警察高層開會，從他們的對話中往往會講出所以要點，例如梁競徽所屬的藥物公司是追查重點，老闆是可疑人物，有某某某軍火商到港等等。

畫公仔畫出腸，冇晒樂趣。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

知啦....（《飛虎3壯志英雄》截圖）

這一種「凡事都講晒出嚟」的做法，其優點實在顯而易見，觀眾就算中間漏了看上幾集也好，亦能及時掌握最新發展，不會說睇漏了幾集失去了代入感就棄劇，其二就算是老人家、小孩亦睇得明，不會構成任何壓力，也不會燒腦，可以輕輕鬆鬆地看畢整套劇集。壤處亦十分明顯，一個字「悶」，沒有懸疑點也不用思考，反正都知道了幕後黑手是誰，還需要追看嗎？吸引之處大概只剩下槍戰、飛車、打鬥部份，或者看看劇情怎樣發展。「睇睇吓就冇追」大概是不少觀眾這半個月以來的感受。