飛虎3壯志英雄｜開工首日見吳卓羲亡命跳樓　Jai Day：佢真係癲㗎

無綫劇集《飛虎3壯志英雄》今晚（10/03）一集講到瓦干布首領Leo（Jai Day飾）為了救出妹妹Renee（何慈茵飾）而設下陷阱，後來於引爆炸彈前一刻就被阿樂（吳卓羲飾）打死，何慈茵見自己哥哥死去，更最後更自殺身亡。



Jai Day飾演《飛虎3壯志英雄》的瓦干布首領Leo。（IG@jai）

大家可能會對Jai Day感覺陌生，但又有些「面善」，其實他自2010年入行以來已參演過不少電影、劇集，例如《Pacific Rim》、《追龍》、《絕地逃亡》等。Jai Day接受《香港01》電話訪問時，自言他自3歲起就在香港生活，說：「喺CVID之前，我除咗做戲之外，朝早就會做訓練、同女朋友一齊帶隻狗落街散步，之後就會上吓線上演員課堂進修演技，之後排一排戲，基本上每日行程都係咁。講到香港食嘢，我最鍾意最鍾意就係炒蛋治，仲有常餐！」他表示，自己於3歲起開始於香港生活，早年任職律師的爸爸因為從澳洲遊歷到香港後而定居於此，後來更當上了律師、法官，而他則朝住演員路進發。

今集一晚講到瓦干布首領Leo（Jai Day飾）為了救出妹妹Renee（何慈茵飾）而設下陷阱，後來於引爆炸彈前一刻就被阿樂（吳卓羲飾）打死。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

Jai Day同何慈恩戲份好重。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

他表示，大概由於小時候看慣了TVB和電影的關係，因而對做演員產生濃厚興趣，說：「我細個就已經決定要做演員，可能係細個成日睇消防員（烈火雄心）、警察嘅關係，當然仲有動作電影。It just blow my mind（令我好震撼），Stephen Chow（周星馳），Jackie Chan仲有《少林足球》。我好鍾意做演員，因為可以有好多不同嘅經歷，體驗到好多人性變化。雖然做演員好唔容易，但係我好鍾意我而家做緊嘅事。」

Jai Day拍攝過不少電影。（IG@jai）

Jai Day與成龍首次合作。

Jai Day拍過好多電影。

他亦說，自己在2016年參演過的《絕地逃亡》為他留在深刻的印象，說：「拍《Skip Trace》嘅時候我哋成班人感情都好好，同埋都好興奮，因為呢次係我第一次見到成龍，仲可以同佢一齊合作。有一次同安志傑拍《Abduction》都好難忘，佢打完我之後想用個廁所浸死我。」接着他又說到，參演《飛虎3壯志英雄》亦為他帶來不少有趣回憶，說：「其實今晚嗰場都好深刻，故事講我要揸車喺停車場入面飛車，同一時間吳卓羲又綁住咗喺車門。我仲記得個工作人員當時同我講：『Jai drive into the carpark, but not to kill him.』（揸架車入停車場，但係唔好揸到殺死佢）當然，佢（吳卓羲）真係完全唔驚。我第一日返工，仲見到佢由10樓高跳落嚟，佢真係癲㗎，He's badass（狠角色），由嗰日開始我就好敬佩佢。何慈恩都好厲害！乜嘢動作場面都係佢自己做。」

Jai Day話吳卓羲拍戲好搏命，所以好敬佩佢。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

拍過一套港產劇情片《When The Sun Rises》。（IG@jai）

Jai Day坦言演員路實在不易走，近年他亦需經常於亞洲、美國兩邊走參與電影、劇集拍攝。他說：「除咗拍戲，我仲喺演藝學院做過兒童舞台劇，叫做《Gruffalo》。大約一年半前，我都開咗一間教演技嘅學校「The Actors Gym.」，好好笑，之前仲有開嘅時候，我拍完《飛3》仲成頭血咁返去學校，不過而家因為疫情就暫時關閉咗。」