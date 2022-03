飛虎3壯志英雄｜開工首日見吳卓羲亡命跳樓　Jai Day：佢真係癲㗎

無綫劇集《飛虎3壯志英雄》今晚(10/03)一集講到瓦干布首領Leo(Jai Day飾)為了救出妹妹Renee(何慈茵飾)而設下陷阱,後來於引爆炸彈前一刻就被阿樂(吳卓羲飾)打死,何慈茵見自己哥哥死去,更最後更自殺身亡。



Jai Day飾演《飛虎3壯志英雄》的瓦干布首領Leo。(IG@jai)

大家可能會對Jai Day感覺陌生,但又有些「面善」,其實他自2010年入行以來已參演過不少電影、劇集,例如《Pacific Rim》、《追龍》、《絕地逃亡》等。Jai Day接受《香港01》電話訪問時,自言他自3歲起就在香港生活,說:「喺CVID之前,我除咗做戲之外,朝早就會做訓練、同女朋友一齊帶隻狗落街散步,之後就會上吓線上演員課堂進修演技,之後排一排戲,基本上每日行程都係咁。講到香港食嘢,我最鍾意最鍾意就係炒蛋治,仲有常餐!」他表示,自己於3歲起開始於香港生活,早年任職律師的爸爸因為從澳洲遊歷到香港後而定居於此,後來更當上了律師、法官,而他則朝住演員路進發。

今集一晚講到瓦干布首領Leo(Jai Day飾)為了救出妹妹Renee(何慈茵飾)而設下陷阱,後來於引爆炸彈前一刻就被阿樂(吳卓羲飾)打死。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

Jai Day同何慈恩戲份好重。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

他表示,大概由於小時候看慣了TVB和電影的關係,因而對做演員產生濃厚興趣,說:「我細個就已經決定要做演員,可能係細個成日睇消防員(烈火雄心)、警察嘅關係,當然仲有動作電影。It just blow my mind(令我好震撼),Stephen Chow(周星馳),Jackie Chan仲有《少林足球》。我好鍾意做演員,因為可以有好多不同嘅經歷,體驗到好多人性變化。雖然做演員好唔容易,但係我好鍾意我而家做緊嘅事。」

Jai Day拍攝過不少電影。(IG@jai)

Jai Day與成龍首次合作。

他亦說,自己在2016年參演過的《絕地逃亡》為他留在深刻的印象,說:「拍《Skip Trace》嘅時候我哋成班人感情都好好,同埋都好興奮,因為呢次係我第一次見到成龍,仲可以同佢一齊合作。有一次同安志傑拍《Abduction》都好難忘,佢打完我之後想用個廁所浸死我。」接着他又說到,參演《飛虎3壯志英雄》亦為他帶來不少有趣回憶,說:「其實今晚嗰場都好深刻,故事講我要揸車喺停車場入面飛車,同一時間吳卓羲又綁住咗喺車門。我仲記得個工作人員當時同我講:『Jai drive into the carpark, but not to kill him.』(揸架車入停車場,但係唔好揸到殺死佢)當然,佢(吳卓羲)真係完全唔驚。我第一日返工,仲見到佢由10樓高跳落嚟,佢真係癲㗎,He's badass(狠角色),由嗰日開始我就好敬佩佢。何慈恩都好厲害!乜嘢動作場面都係佢自己做。」

Jai Day話吳卓羲拍戲好搏命,所以好敬佩佢。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

拍過一套港產劇情片《When The Sun Rises》。(IG@jai)

Jai Day坦言演員路實在不易走,近年他亦需經常於亞洲、美國兩邊走參與電影、劇集拍攝。他說:「除咗拍戲,我仲喺演藝學院做過兒童舞台劇,叫做《Gruffalo》。大約一年半前,我都開咗一間教演技嘅學校「The Actors Gym.」,好好笑,之前仲有開嘅時候,我拍完《飛3》仲成頭血咁返去學校,不過而家因為疫情就暫時關閉咗。」