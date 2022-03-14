三台收視報告｜《東張西望》再次稱霸　《940920》太過燒腦 ？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是3月7日至3月13日。今個星期無綫（TVB）的收視跟上周差不多，變化沒有太大，只有些微的上落，但《東張西望》又再一次稱霸收視榜。而ViuTV則有新劇《940920》上映，成績其實不算差，但竟然比上一時段的韓劇要低。



先講TVB，上次講過《家族榮耀》好大機會成為今年最高收視劇集，去到今個星期繼續有25.3點的收視，的確是很好的走勢，相信在結局篇會再衝上去。而《飛虎3壯志英雄》竟然和上周一樣錄得21.8點，完全沒有改變，也不知道是喜還是悲。

點擊下圖睇楊茜堯張智霖激情一夜：

+ 13

不過講到TVB最強收視，近期一定是《東張西望》，今次報告又成為了整個星期的收視冠軍，無論平日的27.1，或是星期六、日的25.3點和28.2點，都是冠絕全日的收視，當之無愧的收視冠軍。

《東張西望》最近氣勢強勁。（節目截圖）

ViuTV方面今個星期有新自家劇《940920》，是《二月廿九》班底的最新力作，一樣是穿越燒腦題材，首周錄得4點收視，成績也算是不錯的。不過，上一個時段播放的韓劇《女神降臨》竟然以4.3點力壓《940920》，是韓劇太好看還是《940920》實在太燒腦呢？

點擊下圖睇岑珈其神還原《二月廿九》經典場面：

+ 4

點擊下圖睇詳盡收視報告：

+ 4

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：