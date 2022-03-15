從影視博覽分析下年TVB視帝　有人回巢三年有望首奪最佳男主角

「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）於2022年3月14至17日舉行。不少參展商於4天展期裏，向全球買家發布和推廣影視作品，而無綫（TVB）也不例外，除了一連串早已拍完準備播放的劇集，例如《超能使者》、《白色強人II》、《十八年後的終極告白2.0》等等之外，亦有14部標示「籌備中」的劇集，相信會在今年內開拍，亦好大機會要在2023年再播出街。

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在這個節目簡介推出後，陳展鵬有兩套擔正男主角的重戲份，其中《逆天奇案》更是因2021年最高收視劇集而添食，肯定備受期待，還有一套至少要今年六月才拍完的《隱門》，展鵬下年隨時有兩套大劇在手！

陳展鵬仲有《超能使者》和《童時愛上你》未播。（資料圖片）

不過講到最大機會，是有三套劇準備開拍的羅子溢，分別是擔正做男一與陳自瑤合作的《婚後事》、《巾幗梟雄之懸崖》和《星空下的仁醫》第二輯，其實2020年羅子溢回歸TVB拍劇後一直都有高水準演出，不過未完全可以有極大的說服力去爭視帝，若到了2023年時機慢慢成熟，再加上三套劇谷一谷人氣，絕對是頂頭大熱！

羅子溢在《家族榮耀》也有出色演出。（網上圖片）

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