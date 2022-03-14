東張西望｜聖德肋撒醫院求醫被趕走　曾染疫市民：佢哋好唔人道

第5波疫情之下不少市民都感染了新冠肺炎，昨日（13/03）更新增了超過一萬三千宗本地感染的核酸檢測陽性個案，以及一萬9千宗本地感染快速抗原測試陽性個案。今日（14/03）一集《東張西望》指接到市民投訴，表示感染後因為上呼吸道感染而向私家要求診，不過就被醫院拒絕接收。



有市民投訴去私家醫院睇病被拒。（《東張西望》截圖）

該位市民（張小姐）指，自己於2月27日確診，3月11日核酸檢測報告已呈陰性，27日再往聖德肋撒醫院求醫但被拒絕，說：「我氣管唔舒服，佢哋話唔收我。問我有冇受過感染，我唔呢人我話有，但係27日感染而家已好返，佢就趕我走唔睇。我覺得佢哋好唔人道，已經過咗13日啦，就係唔俾我入去。」

市民指做法不公。（《東張西望》截圖）

其後《東張西望》主持游莨維再以病人身份打去同一間醫院查詢，他們指出需要在核酸檢測報告已呈陰性後第15天才接受診症。訪問中，張小姐亦十分憤怒的說：「佢哋（私家醫院）攞政府好多資源，之前議員講咗出嚟，政府用最平租金租畀佢哋，唔係你（私家醫院）就攞返少少出嚟。」指私家醫院取得了政府資源卻不睇症的做法不公。同時游莨維同樣以病人身份，打到另一間私家醫院，表示發燒、喉嚨痛需要求診，不過就沒有被拒絕，門診接聽的員工還十分輕描淡寫的說：「可以過嚟睇。」表示市民可以外出的話就可以去門診睇症。

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