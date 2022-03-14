東張西望｜床位戶與11陌生男女共住　染疫被趕出街：日日心驚膽戰

第5波疫情下，不少市民因為不幸感染新冠肺炎而需停工接受隔離或治療，有部份人更因為「手停口停」，生計出現問題。《東張西望》昨日（13/03）一集訪問了香港基層，劏房戶以及床位戶的市民，他們因為染疫，生計受嚴重影響外，更面臨隨時要風餐露宿的問題。



有床位戶表示染疫後被同居屋友趕出街。（《東張西望》截圖）

床位戶染疫被趕出街

其中一位接受《東張西望》的床位戶表示，她用月租2300元租了深水埗一個單位內的床位，同時要和11個陌生男女共住一室，不過疫情到來後，就算回到「家」中都需要戴口罩，說：「日日都心驚膽戰，病都唔敢開口，一開口就即刻叫你走開。」她表示，自己在二月中感染新冠肺炎時更慘被同屋「鄰居」趕出街，說：「一病咗就唔畀你住，佢哋叫我一行出呢個門口，就唔好返嚟！嗰晚風大雨大。又唔知邊度搵地方住。」

慘。（《東張西望》截圖）

求宿被拒差點露宿街頭

當晚她到公立醫院求診，打算入住醫院有個容身之處，又被以沒有發燒為由拒絕接收，打去政府專門診治的門診熱線，又沒有回應，最後更差點露宿街頭。她說：「好彩嗰日做嘢嘅護老院宿舍肯暫時收留。」之後她輾轉之下才找到一間賓館暫住。

劏房戶呻政府冇支援。（《東張西望》截圖）

深水埗唐樓衛生出現問題。（《東張西望》截圖）

唐樓居民不夠錢請人清潔。（《東張西望》截圖）

劏房戶呻跟指示但政府沒支援

及後亦有一位劏房戶分享，指就算自己努力配合政策，但也得不到任何支援。因為感染新冠肺炎後需要停工，但又不知道該向哪一個政府部門聯絡，想申請補貼，又因為在家隔離，而不符合「須在公立醫院治療」的資源申請$5000津貼，更不用說申請失業救濟金。她說：「冇辦法，呢啲都要自救，真係慘。當時病發，諗住如果有政府救我哋，如果運氣唔好，死咗都冇人知。」

有劏房戶表示自己和孫女輪流染疫，但得不到政府支援。（《東張西望》截圖）

劏房戶染疫後遭受巨大壓力。（《東張西望》截圖）