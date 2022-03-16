東張西望｜婆婆確診無人知無人理　家屬含淚哭訴老人院處理混亂

第五波疫情繼續肆虐，Omicorn因為傳染力快速，引致大量人士確診，確診老人院問題成首當其衝，今(16日)東張西望中林小姐控訴老人院對院友確診處理混亂，當中林小姐婆婆確診無人知無人理。

李旻芳訪問事主。 (節目截圖)

林小姐婆婆3月4日起便音訊全無，原來婆婆於3月3日確診，家屬完全沒有收到老人院任何通知婆婆於日前快速檢測中呈陽性，直到3月10日老人院才回覆婆婆近況，老人院回覆婆婆並無大礙，當中對話亦沒有提及婆婆已確診，最後婆婆於兩日後因為感染Omicorn而病逝，林小姐質問老人院：「點解你哋冇人通知我哋，我唔知佢因為咩而走，希望老人院比返個交待」。

林小姐婆婆 (節目截圖)

老人院表示於3月3日已經通知病人家屬，但對方只回應一句「下，係阿？」便掛掉電話，老人院亦表示因為繁忙而沒有再次打電話通知，當問到老人院與家屬說婆婆身體健康並無大礙時，老人院話：「呢句野我哋冇講，佢同我哋主管點講我哋唔清楚」。

家屬對於事件感到非常難過，因為疫情自12月開始已經未能探望婆婆，現在更未能見婆婆最後一面，只可以隔著玻璃跟婆婆遠遠的道別，林小姐希望老人院給予家屬們一個交待及道歉。

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