疫情重創電影業影響生計　張學友出山拍《海關戰線》助幕後渡難關

第五波疫情繼續肆虐，電影業陷入寒冬，由1月開始，電影院需進行關閉，引致很多電影上映無期，影響票房。

英皇戲院

最近疫情更蔓延至娛樂圈，娛圈中多人確診令多部正在進行拍攝的電影或電視劇都需要暫停或延後拍攝，嚴重影響拍攝進度，不少台前幕後工作人員行程被打亂，亦有些收入受到嚴重影響。

謝霆鋒上月秘密由內地返港，無懼香港疫情嚴重，為英皇電影《海關戰線》作籌備工作，《海關戰線》更邀請到張學友加盟電影，是他自2016年後再參與電影拍攝。電影將於下星期開鏡，令多名電影從業員能有工開，二人同望為香港電影業出一分力。

微博@謝霆鋒

同樣亦有原定準備開拍有關寵物的電影，因受疫情影響開鏡日期需要不停延後，最終更決定無限期押後，令演員大失預算，嘆計劃趕不上變化，本來正在拍攝電影，現在卻天天在家。亦有原定於新年當期上映的賀歲片，現在因疫情問題導致上映無期。

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