乘風破浪 | 網爆林憶蓮已完成短片錄製　王心凌A-Lin確認參加？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季更名為《乘風破浪》，目前正準備得如火如荼，最近還公開招募大眾評審，錄製在即。之前有各種版本在網絡傳播，繼李冰冰否認之後，又有網友爆料稱已有6位「姐姐」確定參加。



第三季更名為《乘風破浪》，已召集大眾評審。（微博@乘風破浪）

日前，有網友指林憶蓮（Sandy）已經錄製完短片，原本30位姐姐的中心位是內地資深歌手孫悅，但由於其腿傷，因此無法參加節目，所以參與的「姐姐」換作了林憶蓮，令網友大感驚喜同期待，但又懷疑製作方是否真的能夠邀請到林憶蓮這個級數的歌手。

有網友爆料稱林憶蓮已完成短片錄製。（網絡圖片）

由1982年出道至今，林憶蓮有海量膾炙人口的粵語歌同國語歌，且唱得跳得，舞台魅力超強。在去年《乘風破浪的姐姐》第二季舞台上，容祖兒、陳妍希、阿蘭還演繹了她的金曲《歸零》，如果今次真的有她，必定會引起轟動，畢竟近年林憶蓮鮮有在公眾面前露面，更不用說登台表演。

Sandy近年來鮮有露面。（微博@林憶蓮）

而其他5位姐姐則是王心凌、A-Lin（黃麗玲）、黃雅莉、尚雯婕、任素汐。王心凌目前已在內地隔離，參與的機會很大，而A-Lin早幾日在直播時也表示內地馬上有節目要錄製，當時有粉絲留言問「乘風破浪？」她看了幾眼便回答「對」，應該已確定參與，還有網友指Twins也已抵達長沙。不過之前節目組稱，要遲些才會正式官宣。