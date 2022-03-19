王力宏李靚蕾「星級律師陣容」曝光　身經百戰曾為呢啲明星打官司

王力宏與李靚蕾的風波持續進行中，17日台北地方法院於上午九點半開調解庭，雙方當事人與律師透過視訊方式開庭，調解長達9小時之久，直到晚間6時許才結束，而調解過程的討論內容，為考量隱私以及子女最佳利益，依循不公開原則，不會對外公布。



不過除了兩人的調解案受外界關注，兩方聘請的律師陣容也同樣備受討論，早在2月時就曾傳王力宏為了爭取孩子探視權，重金聘請曾為無數女星打官司的知名律師賴芳玉，17日答案揭曉……

點圖看看雙方星級律師陣容▼▼▼

由賴芳玉旗下的律師施雅馨、闕士超擔任酌定親權行使案的訴訟代理人，賴芳玉律師是著名的家事律師，包括賈靜雯、大S、福原愛、理科太太、張清芳等名人都曾委任其打官司。

而李靚蕾方面則由鼎禎國際律師事務所的田欣永出任，田律師專精於家事案件，在事務所官網上的承辦案件實績中提及，曾負責豪門離婚、未成年子女權利義務行使、夫妻財產分配等訴訟，同樣是身經百戰。

值得一提的是，田欣永律師所屬的律師事務所，其所長吳柏宏來頭不小，在業界頗負盛名，曾負責前總統馬英九多起官司，官網註明的矚目案件經歷全與政界有關，其事務所律師團隊的實力可見一斑。

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