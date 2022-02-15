王力宏離婚官司變攻防大戰　絕地反擊李靚蕾　女方再提7項新證據

王力宏與李靚蕾的離婚官司仍持續進行，11日有大陸網友在紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，發現王力宏的律師曾要求法院對李靚蕾進行裁決。



結果李靚蕾再發聲明回擊，指王力宏不支付子女的撫養費，還凍結她的帳戶，切斷她的財源，王力宏也透律師發表聲明，強調這是不實指控。

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事隔3天，網友再發現兩人離婚官司的新進展。大陸網友在紐約法院網站上查詢到王力宏方面曾提出過3項動議，其中動議3藐視法庭，在2月8日時王力宏的律師曾要求法院對李靚蕾進行裁決。

李靚蕾方面，2月2日代表律師曾提起上訴但被退回修正，2天後重新提交，目前狀態待決，當時網友發現李靚蕾方面還未提出證據。

如今再查詢發現，李靚蕾的律師已在2月11日提出7項新證據，是針對王力宏方面提出的動議2，有關孩子探視權變更的強制執行。

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