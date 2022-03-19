初入職場的我們︱農村女為學解剖瞓殮房　內地法醫起薪得$4000？

紀實真人騷《初入職場的我們法醫季》於今日（19日）開播，節目由各大警官、醫學類院校招募五位實習生跟隨法醫工作，記錄30日的實踐與考核歷程，演員周雨彤、翟瀟聞、成毅、齊思鈞擔任固定嘉賓。



節目播出後，一位叫向琴琴的實習生引起熱議，她的實習薪金要求儘3500元，表示自己是秉持一個學習的態度。今年26歲的向琴琴出生農村，小時候逢年過節家中宰殺家禽時，她就喜歡站在旁邊觀看內臟骨骼是什麼樣的，後來因為經濟條件，選擇了職業學校（次等中學），由於沒有法醫學，她便選擇了「臨床護理學」，積累臨床知識，為考法醫奠定基礎。畢業後，向琴琴參加成人自考，失敗後迫於生計，進入了殯葬業，也是為了進一步了解法醫工作，她說：「我直接就住在太平間裡，也可以第一時間觀摩法醫老師的解剖。」五年工作經驗，她總共接手遺體2000餘具，觀摩過一線遺體200多台，擔任過入殮師，為被肢解、高空墜落、車禍、戳殺案等創傷的遺體進行面部修復。

對於向琴琴的經歷，嘉賓同網友都非常感動，紛紛留言道：「好感動，真的是追逐夢想」、「真的看出農村孩子有多難」、「有謙遜又努力，希望她得到這個機會」等。

法醫專家透露內地入行的薪金也只在4至5000元左右。（視頻截圖）

除此之外，法醫專家還在節目中講解了「解剖第一刀」的重要性，可以由頭或者胸腹腔劃開，但首先要觀察屍體有無損傷，如果有，要避開；其次，要有人文情懷的關懷，對逝者要尊重，不能影響他們的面容，盡量不留「痕跡」。

節目中有考核解剖第一刀。（視頻截圖）