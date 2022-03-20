Henry劉憲華因「身份」被韓網友網暴　長文致歉：不知道該怎麼做

前韓國男團Super Junior-M成員Henry（劉憲華）近年將個人工作重心轉移內地，參與了不少綜藝節目，鮮有在韓亮相。日前，他被委任為首爾麻浦區警察署選為「校園暴力預防宣傳大使」，因此引起韓國網友爭議。



Henry近年都在內地發展。（instagram@henryl89）

昨晚（19日），Henry於IG發長文道歉，表示如果在行位、言論上有做錯的地方，要向大家道歉。從第一日開始，他就想通過音樂、舞台、綜藝等給人帶來快樂，自己絕不是忘恩負義之人，但由於疫情原因，無辦法中韓兩邊走，所以很抱歉，並在後文中直言：「真正令我心痛的，大部分不是因為的行為或說話而感到不舒服，而是我的出身。我想做的就是給大家帶來歡笑，如果有人因為我的身份感到不舒服的話……我真的不知道該怎麼做。」

事緣去年10月1日國慶節，Henry現身上海機場，戴了一個「我愛你中國」的口罩，又曬出一段用小提琴演奏《我愛你中國》的視頻，其後又有指在北京冬奧會期間，中韓網友因賽事爭議在網上隔空對罵，Henry在YouTube頻道中刪除大量貶低中國的留言，種種原因令韓國網友爆發，但Henry在文中否認了YouTube或其他新聞的報道。

去年10月1日Henry現身上海機場戴的口罩。（VCG）

32歲的Henry是加拿大華裔，爸爸是香港人，媽媽是台灣人，2008於韓國出道，吸引大批粉絲追捧，2016年開始進攻內地市場，雖期間偶爾也回韓國活動，但大部分時間都在中國，最後激發韓國網友不滿。

對此，有不少中國粉絲大感心疼：「善良的劉憲華擔任反校園暴力大使卻被網暴，真的很難過」，也有韓國粉絲留言：「你根本沒有做錯」等。

粉絲很心疼Henry。（instagram@henryl89）