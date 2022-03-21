聲夢娛樂辦線上音樂會　After Class四缺一獨欠炎明熹

第五波疫情繼續肆虐，疫情重創百業無一幸免，不少活動無法如期舉行，去年無綫選秀節目《聲夢傳奇》的炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi) 及詹天文(Windy)組成的女團After Class自從年初參與公司舉辦的元旦演唱會後，已經沒有大型活動。

聲夢娛樂將於3月22日舉行《Concert"WFH"》線上音樂會 (ig@the_voice_ent)

日前聲夢娛樂宣布將於3月22日晚上8時舉行《Concert"WFH"》線上音樂會，嘉賓名單有歌手王灝兒(JW) 、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi) 及詹天文(Windy)，After Class四缺一。不少網民感到奇怪音樂會獨欠炎明熹(Gigi)，其實Gigi早於月初已秘密隨公司北上為內地大型綜藝節目《聲生不息》進行拍攝，故此未能趕及回港參與線上音樂會。

詹天文(Windy) (ig@win_dy__)

王灝兒(JW) (ig@jwchubz)

鍾柔美(Yumi) (ig@yumicheung1221)

姚焯菲(Chantel) (ig@chantelyiu)

After Class於音樂會雖然四缺一，其餘三位隊友亦努力練歌，為後日（22日）線上音樂會做好準備，Chantel表示因疫情關係最近缺少與隊友唱歌的機會，但對能參與這次的音樂會感到高興。Yumi則表示音樂會將會讓樂迷即席點唱，更表示當晚：「音樂會入面除咗會有未唱過嘅歌外，仲會有互動環節一齊傾偈，大家唔好錯過。」

Gigi雖然身處內地進行拍攝仍不忘與粉絲互動，因為節目未正式公布入圍名單，所以Gigi亦配合封嘴未有透露行蹤。

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