王君馨約滿無綫後北上發展　傳參與陸綜《乘風破浪》做「姐姐」

現年35歲的王君馨（Grace），於2007年參選《香港小姐競選》獲得亞軍，同時亦獲得最上鏡小姐及國際親善小姐。加入無綫後，王君馨主要於演戲方面發展，近年更向跳唱歌手方面發展，先後推出《Casada》及《尖叫》成為樂壇新人。

Grace正式宣布離巢無綫。(王君馨IG)

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去年底約滿無綫的Grace，不少網民關心Grace去向，有傳Grace會加入Viu TV，但沉寂三個月後悄悄地北上發展，日前飛抵上海後於社交平台分享上海外灘夜景，寫上：「New Challenge Awaits ，繼續挑戰自己，為夢想努力奮鬥。 」並自我介紹：「我是演員王君馨」

以演員及唱跳歌手身份北上的Grace，有傳她會參與內地綜藝節目第三季《乘風破浪》（前名《乘風破浪的姐姐》），據悉《乘風破浪》將於下月開始拍攝，近日網上亦流傳有份參與拍攝的名單，包括李冰冰、蔡卓妍、李玟、湯唯、陳法拉及連前韓國組合少女時代成員Jessica亦榜上有名，但官方仍未公布確實參與者名單，更有網友爆料稱已有6位「姐姐」確定會參加節目的拍攝，包括王心凌、黃雅莉、尚雯婕、 A-Lin、任素汐及林憶蓮，有傳林憶蓮是取代因腳傷的孫悅。

湖南衛視綜藝《乘風破浪的姐姐第二季》。（微博）

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最近Grace分享與鍾舒漫合唱《隱形》的MV，這歌用了1年時間來製作，Grace獲粉絲疑似提前祝福：「恭喜，實現女團夢，做自己喜歡做的事情，享受當下，做更好的自己。」不少圈中好友都為Grace打氣鼓勵她向夢想進發。

王君馨於新城頒獎典禮2021 中獲得「新城勁爆躍進歌手獎」(ig@gwgurlie86)

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