《機智女法醫》蘇曉彤樣貌酷似TWICE娜璉　名校出身係章子怡師妹

內地網劇《機智女法醫》將緊接著無綫劇集《家族榮耀》於今晚（21日）隆重首播。不得不提，《機智女法醫》內地開播以來，一直在網絡獲得超高評價，更在事前沒有被看好的情況下贏得「神劇」美譽。除了因為劇本編寫長達三年、製作嚴謹認真外；沒有無謂情節兼尊重觀眾智商的流暢緊湊劇情、被內地網民捧為「良心劇」；另因製作成本有限以致要圖文解釋解剖場面的處理手法，亦大大減低了此類題材的「血腥度」、老少咸宜，令劇集更為入屋。

女主角楚楚（蘇曉彤飾）

而劇集最大賣點是男、女主角王子奇及蘇曉彤均為內地95後新生代演員，其實二人來頭並不少。先說蘇曉彤，樣貌酷似韓國女團TWICE成員娜璉的她，與林允、關曉彤及宋祖兒等齊名95後小花。畢業於北京舞蹈學院附中及北京電影學院表演系的她，是章子怡、姚晨及白百何的師妹，亦是TFBOYS王俊凱同班同學。 4歲學舞、5歲便參與歌舞劇《清明上河圖》演出的曉彤，15歲時曾擊敗兩千名女孩、在拍攝劇集《四十九日‧祭》獲得演出機會，並有幸與胡歌合作！而其首部處女電影《黑處有什麼》亦成績彪炳，除了讓她獲得第24屆北京大學生電影節最佳新人獎外，更獲上海國際電影節提名為最佳女演員，演技備受認可。而獲無數網民指與吳卓羲撞樣的王子奇，與曉彤同為北京電影學院學生，其出道劇集《幸福，近在咫尺》，更是台灣女演員陳意涵自導自演作品。