丫頭詹子晴實測「孫藝珍凍齡術」險毀容！另類洗臉法致爛臉紅腫

40歲韓國女星孫藝珍將於3月底與男神玄彬結為連理，婚禮以非公開方式進行，只邀請家人及好友到場。



自台灣綜藝節目《我愛黑澀會》入行的女藝人丫頭透露，從小就喜歡看孫藝珍的戲，對於女神多年來美貌始終如一感到相當佩服，因此決定嘗試她的保養祕訣，沒想到是東施效顰，適得其反，整張臉大過敏，險些毀容。

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丫頭在TVBS節目《女人我最大》中表示，之前和老公一起看孫藝珍結婚的新聞時，忍不住讚嘆女神的高顏值，轉頭詢問老公：「我40歲會像她一樣漂亮嗎？」結果老公淡淡回了一句：「妳40歲就會長得跟妳媽一樣。」丫頭當下氣得啞口無言，「因為我媽長得很垂，就是她比我的臉還方」，所以不喜歡被說跟媽媽長得很像，覺得不是稱讚。

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為了跟女神看齊，丫頭特別上網查孫藝珍的凍齡之術，發現除了運動外，還會用檸檬水洗臉，於是購買現成的檸檬濃縮液，滴入臉盆中再加水，洗了幾天後竟出大事，整張臉大過敏，長了很多疹子，變得超容易敏感，原本擦了不會有狀況的保養品也開始過敏，膚況跟之前完全不一樣。

保養老師柳燕提醒，觀眾現在可以很輕鬆查到明星的保養方式，卻沒有細究前因後果，藝人可能前面很認真地改變膚質體質，之後也進行修復才呈現在螢光幕前，所以搜尋關鍵字的時候，要先檢視自己適不適合，再去了解背後投入的努力。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】