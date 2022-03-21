飛虎3壯志英雄．劇評四｜搵視帝都冇用　製作原地踏步將流失觀眾

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》第15-20集劇評。



以往慣例介紹一套劇集有多好睇，多值得人留意的時候，第一件事通常會以陣容做「selling-point」，例如乜乜乜主演，場口多刺激等等。彷彿每一套TVB劇無論劇本有多出色，題材有新鮮吸引，只有主演陣容不濟，不是重量級的就不是好劇。

睇上一個畫面已經睇到啦，又重複講多次畀觀眾聽。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

換一個角度思考，是不是一套擁有重量級陣容，十多位一線演員、影星參演，花費過千萬甚至上億元製作費，台前幕後用了多少多少時間拍攝完成的劇集或是電影，就代表一定是好作品？雖然說好與壞只是每個人的標準不同，但確實用了多少資金或用什麼陣容，只能說是有關係，而不能劃上絕對等號，否則就沒有「荷里活某某一線影星又拍了爛片」的新聞。

今次卡士真係強勁。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

說回《飛虎3壯志英雄》，陣容有苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝、蔡潔、朱晨麗、陳煒、王敏德等等，以TVB的標準來說可說是豪華級，每位都可以擔正出演一套劇集，集各人的號召力理應得到30點以甚至更高的佳績。今次除了香港討論區上有不少人表示棄劇，也有人留言恥笑，就連一向是TVB劇集擁躉集散地的豆辦，都對《飛虎3壯志英雄》感到失望，評分亦只得5.5分，超過一半人數只給了3星評分。（《刑偵日記》得分7.4）

其實出場第一日觀眾已經估到梁競徽係壞人。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

歸根究底，或者綜合香港和內地網民的意見，其實原因出自劇情，有網民表示用手機掃過就能入侵其他人手機其實是非常不合乎現實，而且所謂的口型分析系統更似是領先全球科技數十年一樣，探員跟蹤又太明顯，而且劇情發展也太牽強，蕭正楠偷走也太兒戲，種種漏洞經常被討論。豆辨那邊更有網民不留情面地說：「TVB劇真是愈來愈垃圾了，白瞎了這麼好的陣容」，也有人指出：「為什麼警察會去和壞人談判」、「為什麼口型總是對不上？」、「一塌糊塗」。不過劣評歸劣評，兩地網民終歸是一邊鬧一邊睇，就結果來說能夠製造話題，說不定也是一件好事。