飛虎3壯志英雄｜演大龍生董啟超大不同　羅樂林：內心戲好緊要

無綫（TVB）劇集的《飛虎3壯志英雄》中羅樂林飾演的「董啟超」大為搶鏡，其中有一幕，因為手下辦事不力而下令傅嘉莉（飾JJ蔣）痛下殺手，黑化的過程實在令人心寒，不少觀眾都激讚羅樂林「演乜似乜」，做大龍生夠搞笑，做董啟超又夠狠辣。



羅樂林好好戲。（電視畫面）

羅樂林接受《香港01》訪問時表示對觀眾的支持，說：「多謝觀眾支持，我會畀心機拍，盡量每個角色都有唔同。」他表示，自己的宗旨每個角色都做到不一樣的效果，尤其是同一時段出現在不同的劇集上，他說：「呢個係演員要處理嘅，好重要嘅問題。接劇之前我一定要脫離晒（上一套劇個角色），先再代入另一個角色。」

做董啟超又得。（電視畫面）

演每個角色都有要求

他分享演技心得，說：「人就係嗰個人，樣又係嗰個樣，點樣唔同呢，就係節奏多變，造型同演法都要唔同。例如要導演、監製溝通，因為8點半《愛回家》我做大龍生，9點半做《飛虎3》我又變董啟超，觀眾好易混淆，所以要煲呔換打呔西裝去配合。」他更指出參演正劇與處境喜劇的分別，說：「正劇內心戲好緊要，處境劇可以浮誇。要坐低靜落嚟諗，點樣可以令觀眾覺得（兩個角色）唔同。」

做大龍生又得。（電視畫面）

拍《飛虎3》首日直踩20個鐘

現年74歲的羅樂林透露，其實拍攝《飛虎3壯志英雄》一點都不輕鬆，因為當時正值要拍攝《愛回家之開速遞》，因為拍攝期調配的關係，他更需要同時兼顧兩劇。他說：「本來都話好忙，我70幾歲，你叫我日夜唔瞓真係幾難頂。第一日因為要夾其他演員同廠期，仲要連開20個鐘，朝早7點到第二日凌晨3點半，拍完返屋企沖個涼，朝早6點再開《愛回家》，不過好耐之前拍都唔記得嗰日拍到幾點。」他表示，在導演和監製極存邀請下才答應拍攝。

陳師奶嫌羅樂林口臭。（電視畫面）

羅樂林是佳藝電視第一代《神鵰俠侶》的楊過。(網上圖片)

拍戲不怕辛苦 羅樂林：做得演員預咗啦

長時間會否感到吃力？羅樂林笑言：「做得演員預咗啦，未到呢個年紀已經幾套戲搭埋一齊，而家唔得啦。後生嗰時最多返屋企沖個涼，打戲接時裝戲，時裝戲完咗又接返打戲，萬梓良個年代，試過拍外景廁紙卷埋一齊當枕頭，夠鐘就俾人叫開工，拍完返到廠搵啲紙巾索汗，之後又拍打戲。」羅樂林先後效力過佳藝電視、亞洲電視、邵氏等公司，當年正值武俠片大熱，所以當年的他也是武俠片的常用演員，而他亦是香港電視圈首位出演《神鵰俠侶》楊過的演員。

羅樂林係第一代神鵰大俠。（1976年佳視版《神鵰俠侶》 / Youtube截圖）

問到保持身體健康的秘訣，他表示全靠堅持運動，說：「每日都會鬆吓根，扯（打）一下拳（意思打套拳）又好，踢吓腿，活動，喺屋企仲會做吓器材。」