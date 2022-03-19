東張西望｜腦場租戶呻減租措施不合理：幫黎彼得都唔幫我哋

無綫（TVB）節目《東張西望》今日（19/3）講到疫情之下，商場和業主不減租不特止，還加租直接令租戶叫苦連天。最後主持亦訪問了灣仔電腦商場的一位租戶，租戶向《東張西望》透露，商場沒有幫助他們，集體要求減租的要求更石沉大海，他說：「真係好嬲，我哋都叫有間接關係，黎彼得佢可能冇見過都幫佢，但係就唔幫我哋！」
有商場租戶向《東張西望》表示，這幾年受疫情影響令生意大減，虧損數字更達到7位數。商場方面亦因應疫情減租15%方案，不過措施就令某些租戶不滿。另一位租戶亦說向《東張西望》表示環境難捱，說：「而家已經好難賺到錢，對方要求我哋連續交兩個租，第三個月先會減租15%，做唔到嘅話就完全冇減免優惠，變相加重咗我哋嗰個月壓力。」
他續說：「工資又出唔到，租又交唔到，你仲要我交雙倍。」節目中也登了相關文件，指有租戶晚了交租，更被商場方面發出警告信，更指有超過9成租戶聯署表達減租要求，可惜都沒有收到回覆。《東張西望》亦登出了相關報道，該位租戶說：「真係好嬲，我哋都叫有間接關係，黎彼得佢可能冇見過都幫佢，但係就唔幫我哋，感覺好無助同委屈。」《東張西望》也就事件以電郵向商場方面查詢，不過直至播出前都沒有收到回覆。
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