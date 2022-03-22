反起跑線聯盟｜梁詠琪女兒驚喜出現第一集　復古20年前經典演技

Viu TV今天開始播放的劇集《反起跑線聯盟》，由梁詠琪及強尼飾演兩夫婦。劇情講述他們家中的工人因需要回鄉照顧孫兒而請辭，不能再照顧女兒瑤瑤，身為記者的梁詠琪(Nora)正處於工作搏殺期，一天Nora獲得了晉升的機會，四歲的女兒瑤瑤亦一直未能適應幼稚園生活，直到有一天，瑤瑤因害怕上學而在家玩失蹤。在這面兩難局面，Nora斷然決定放棄升任採訪主任一職，做一個全職媽媽。Nora選擇了一間比較自由的幼稚園讓瑤瑤適應學校生活，堅拒做虎爸虎媽。

《反起跑線聯盟》（Facebook 圖片）

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這是梁詠琪15年後再拍劇，亦是首部主演的劇集。據知，梁詠琪女兒當日因到片場探望媽媽，便於劇中客串一集，因此會驚喜出現於第一集。對於梁詠琪的演技，大家都會被她當年《嚦咕嚦咕新年財》中所飾演的角色先入為主地影響。但從這劇中可以看出自從升格為媽媽後，與小朋友演戲中會透露不少媽媽味。劇中找來梁詠琪與強尼飾演夫妻，對於這個配搭，大家都認為新鮮感十足，應該會有不少火花。

梁詠琪女兒Sofia客串《反起跑線聯盟》 （電視截圖)

Gigi大讚《反起跑線聯盟》製作團隊：「大家一齊辛苦、有好嘢食又好開心、小朋友又好聽話，拍得好開心！」（周倪瑩攝）

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今集出場的有飾演夫妻的梁業與練美娟，二人在劇中非常有夫妻相。周家怡飾演Billy媽媽，演技純熟的她演起媽媽時亦相當神似。袁富華飾演孔校長，在出場時當大家都以為他是校工，帶梁詠琪及強尼入校長室後再變身為校長這橋段略嫌有點「Old School」。

（資料圖片）

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此劇以小童成長為主題，讓家長反思什麼成長生活才是對小孩最好，問問家長到底要小孩追求「無憂無慮」成長還是「十項全能」，很適合新手父母看看。

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