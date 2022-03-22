周星馳為抱負離開《歡樂今宵》終變星爺　吳雨：無綫真係臥虎藏龍

TVB於八九十年代稱霸整個電視圈，周潤發、劉德華、梁朝偉、周星馳、劉青雲等一線演員都是出身於此，曾製作出《歡樂今宵》、《萬千星輝賀台慶》、《勁歌金曲》等人氣無綫節目的資深傳媒人吳雨，早前在網台節目《老友鬼鬼》接受鄧英敏訪問時直言九十年代就是TVB的黃金時候：「嗰陣時培養咗好多台前幕後！」



資深傳媒人吳雨早前在網台節目《老友鬼鬼》接受鄧英敏訪問。（Facebook圖片）

當年《歡樂今宵》被外界喻為「少林寺」，是一個讓藝人訓練口才、應對、執生的好地方，作為該節目的編劇、劇本審閱和監製，吳雨坦言自己見證住TVB的成長：「TVB喺70年代對電視嘅概念係唔了解，仲係摸索緊，到咗80年代慢慢發展，90年代至2000年代係黃金時候，嗰陣時培養咗好多台前幕後，幕後有王晶、許冠文、徐克，全部都係戲劇，當時我哋叫菲林組，幕前就更多，有劉德華、梁朝偉、周星馳，全部都係電視台出身。」

《歡樂今宵》被外界喻為「少林寺」。（網上圖片）

星爺周星馳曾經亦是《歡樂今宵》的班底之一，然而只維持了一段很短的時間令不少觀眾覺得婉惜，吳雨憶述當年周星馳做兒童節目《430穿梭機》時已經留意到他幾得意，直到他做《黑白殭屍》時更覺得他說話非常過癮，於是就將他帶過去《歡樂今宵》：「佢講嘢又無厘頭，牛頭唔搭馬嘴，同我哋傳統許冠文教出嚟，同《雙星報喜》啲搞笑風格好唔同，我哋嘅笑話有個程序，1、2、3，到笑位，周星馳唔係㗎嘛，佢1就笑㗎喇，一嘢到位！」

周星馳曾經在《歡樂今宵》做了七個月。（網上圖片）

周星馳未成為演員之前，是一位兒童節目主持。（網上圖片）

然而，周星馳只在《歡樂今宵》待了七個月，就跟吳雨說想離開希望可以成為一名演員，無論吳雨如何挽留到無法挽留到他，但周星馳之後卻果然在電影圈大展拳腳，更成為了大家口中的「星爺」：「有一日佢上嚟我寫字樓，佢話『大哥，我想唔做《歡樂今宵》，我冇乜時間，做咗咁耐都想轉下環境，我想拍劇。』我話冇問題，好似Do姐（鄭裕玲）、阿姐（汪明荃）冇劇就返嚟《歡樂今宵》，佢話唔好，想專注一樣嘢，我同佢講演一晚啦，佢都話唔好，我同佢傾咗一個鐘，我覺得佢都有佢嘅抱負，勉強無幸福，最後佢走咗，真係發揮到佢嘅才華，《他來自江湖》又好，乜都好，好多作品，發揮到佢喜劇嘅才華，後期去咗電影，大家都知啦，所以我覺得無綫真係臥虎藏龍。」吳雨又坦言，當年的無綫是一個訓練人才好好的地方，能夠有幸參與這個年代，確實今生無悔。