尊尼特普4月法庭再戰「瀨屎前妻」！官司證人名單驚見Elon Musk

荷李活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的婚變歹戲拖棚，雙方互控家暴，官司訴訟仍持續纏鬥。如今有外媒報導，兩人 4 月將再度對簿公堂，屆時出庭不只這兩位影星，證人名單也是星光熠熠，引發關注。
尊尼特普與安柏赫德將再度對簿公堂
綜合外媒報導，尊尼特普和安柏赫德的誹謗官司即將開庭，最初提吿的尊尼特普向前妻求償 5000 萬美元，安柏赫德也不甘示弱反告，此案的賠償金已飆破 1 億美元。
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尊尼特普與安柏赫德的官司證人名單超大咖
值得一提的是，這場官司牽涉許多名人，包含曾與安柏赫德爆不倫的男星占士法蘭高（James Franco）和世界首富Elon Musk，封殺尊尼特普的迪士尼影業和華納兄弟影業也在列。
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另外，與尊尼特普私交甚篤的「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany），以及與安柏赫德合作《水行俠》的積遜莫瑪（Jason Momoa）及導演溫子仁等人，都曾與事主私下討論過兩人的婚姻問題，因此被列為證人。重量級證人名單，被外界酸「法庭外面會不會鋪星光大道」。
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