尊尼特普前妻安芭赫德新狗撞名澳洲總理　原來兩人有牙齒印？

尊尼特普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heard)的婚姻僅僅維持了15個月,兩人2016年宣布離婚,及後安芭赫德指出被對方家暴等指控,令到尊尼特普名譽受損,失去很多工作機會,包括無緣拍攝《怪獸與葛林戴華德之罪》等電影。

早前(27日)安芭赫德在Twitter上分享家中新養的寵物狗名字是Barbaby Joyce,與澳洲總理同名,兩人明顯有過節。早於2015年,尊尼特普在澳洲拍攝《加勒比海盜》時,安芭赫德坐私人飛機到澳洲探班,但是被傳媒影到在沒有申報的情況下,帶同兩隻寵物狗入境。當時還是農業部長的Barnaby Joyce得知消息後表示:「Just because he’s Johnny Depp does not mean he’s exempt from Australian law(就算是尊尼特普不代表可以豁免於澳洲法律)」,並要求夫婦二人即刻把兩隻狗送回美國。最後尊尼特普與安芭赫德拍片向公眾道歉,而安芭赫德因入境表格作虛假陳述罪而被罰款1000澳元(約5946港元)。

Amber Heard係Twitter公布狗狗名叫Barnaby Joyce,俾人話佢好小氣。(IG/@@realamberheard)

不過有傳媒就問Barnaby Joyce對此事的看法,而他就大方回應:「I get a real sense of accomplishment that I’m still in her head long after I’ve forgotten about them. Obviously, I now rate above Johnny Depp(其實我都已經忘記了,安芭赫德過了這麼多年還記得我,感到榮幸。現在在她的心中,我的地位肯定比尊尼特普高)」。