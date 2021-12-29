尊尼特普前妻安芭赫德新狗撞名澳洲總理　原來兩人有牙齒印？

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的婚姻僅僅維持了15個月，兩人2016年宣布離婚，及後安芭赫德指出被對方家暴等指控，令到尊尼特普名譽受損，失去很多工作機會，包括無緣拍攝《怪獸與葛林戴華德之罪》等電影。

早前（27日）安芭赫德在Twitter上分享家中新養的寵物狗名字是Barbaby Joyce，與澳洲總理同名，兩人明顯有過節。早於2015年，尊尼特普在澳洲拍攝《加勒比海盜》時，安芭赫德坐私人飛機到澳洲探班，但是被傳媒影到在沒有申報的情況下，帶同兩隻寵物狗入境。當時還是農業部長的Barnaby Joyce得知消息後表示：「Just because he’s Johnny Depp does not mean he’s exempt from Australian law（就算是尊尼特普不代表可以豁免於澳洲法律）」，並要求夫婦二人即刻把兩隻狗送回美國。最後尊尼特普與安芭赫德拍片向公眾道歉，而安芭赫德因入境表格作虛假陳述罪而被罰款1000澳元（約5946港元）。

Amber Heard係Twitter公布狗狗名叫Barnaby Joyce，俾人話佢好小氣。（IG/@@realamberheard）

不過有傳媒就問Barnaby Joyce對此事的看法，而他就大方回應：「I get a real sense of accomplishment that I’m still in her head long after I’ve forgotten about them. Obviously, I now rate above Johnny Depp（其實我都已經忘記了，安芭赫德過了這麼多年還記得我，感到榮幸。現在在她的心中，我的地位肯定比尊尼特普高）」。