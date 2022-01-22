尊尼特普慘遭荷里活抵制終有片約　演法國史上最沉迷酒色無能國王

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）因跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚案弄得麻煩纏身，因而被荷里活抵制，更被踢出華納的魔法電影系列《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），改由麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）飾演戲份很重的黑巫師蓋勒葛林戴華德（Gellert Grindelwald）一角。



尊尼特普（Johnny Depp）因跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚案弄得麻煩纏身。（Getty Images）

最新消息指出最近尊尼特普得到了新片約邀請，將會主演由法國導演Maïwenn執導的新作，在戲中演出法國國王路易十五一角。

尊尼特普被踢出《怪獸》系列。（劇照）

不過電影的片名和劇情仍未曝光，暫定於今年夏天開拍，拍攝為期三個月，將會在巴黎多個地標進行拍攝，主要會在是凡爾賽宮，地點為法國巴黎西南郊外伊夫林省的省會凡爾賽。凡爾賽宮於1682年至1789年由太陽王路易十四建造，在此期間超越了巴黎成為了法國實際意義上的首都。

凡爾賽宮是巴黎必去景點。（FB@Château de Versailles）

而國王路易十五風流成性，有「寵兒」的外號，當時波旁王朝國王路易十五5歲上位，統治時間長達59年，是法國在位最長的國王。不過他的統治充滿爭議，而且死得並不光彩，被指終日沉迷酒色以及腐敗無能，為法國史上最不得人心的國王。