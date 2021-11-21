尊尼特普VS安芭｜紀錄片分2集播出　呈現兩人感情破裂對簿公堂

串流平台Discovery+即將推出一部紀錄片《尊尼特普vs安芭赫德》（Johnny vs Amber），故事會聚焦在兩位前任夫妻尊尼特普（Johnny Depp）和Amber Heard的感情如何破裂，再到兩人對簿公堂，探討這件列入本年度最大的名人官司。



Discovery+即將推出一部紀錄片《尊尼特普vs安芭赫德》，將會分兩集播出。（Getty Images）

本身這宗官司已經引起全球關注，加上雙方的粉絲不停在社交平台進行大戰。《尊尼特普vs安芭》將會分為兩集播出，一集是尊尼特普的部分，將呈現出他發現自己娶了一個不擇手段的騙子，而她為了保護自己的形象而不惜一切。另一集則是Amber部分，將會探討她如何嫁給了夢中情人，卻見證他變成一個暴力且會濫藥的怪物。

尊尼特普控告《太陽報》誹謗敗訴，令他遭電影公司要求退出《怪獸與牠們的產地》。圖為他與前妻安芭赫德的合照。（Getty Images）

Discovery+的副總裁Charlotte Reid表示:「Johnny和Amber之間發生的事情在粉絲和大眾之間仍然存在巨大分歧。我們著手製作一部紀錄片，從他們的每個角度探索故事，這樣觀眾可以看到除了那些新聞標題之外的東西，真正了解他們是怎樣的人，並自行決定應相信那個版本的故事。我們認為這是一個關於真相和謊言的有趣故事。」