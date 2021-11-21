尊尼特普VS安芭｜紀錄片分2集播出　呈現兩人感情破裂對簿公堂

串流平台Discovery+即將推出一部紀錄片《尊尼特普vs安芭赫德》（Johnny vs Amber），故事會聚焦在兩位前任夫妻尊尼特普（Johnny Depp）和Amber Heard的感情如何破裂，再到兩人對簿公堂，探討這件列入本年度最大的名人官司。
本身這宗官司已經引起全球關注，加上雙方的粉絲不停在社交平台進行大戰。《尊尼特普vs安芭》將會分為兩集播出，一集是尊尼特普的部分，將呈現出他發現自己娶了一個不擇手段的騙子，而她為了保護自己的形象而不惜一切。另一集則是Amber部分，將會探討她如何嫁給了夢中情人，卻見證他變成一個暴力且會濫藥的怪物。
Discovery+的副總裁Charlotte Reid表示:「Johnny和Amber之間發生的事情在粉絲和大眾之間仍然存在巨大分歧。我們著手製作一部紀錄片，從他們的每個角度探索故事，這樣觀眾可以看到除了那些新聞標題之外的東西，真正了解他們是怎樣的人，並自行決定應相信那個版本的故事。我們認為這是一個關於真相和謊言的有趣故事。」
荷里活迪士尼分別封殺兩大巨星 尊尼特普、施嘉莉祖安遜作品被禁尊尼特普前妻安芭赫德不育 尋代孕媽媽生BB：她是我餘生的開始毒水曝光｜改編轟動全球日本水銀毒案 尊尼特普改頭換面演攝記尊尼特普不滿被換角疑運用私人關係 要安芭赫德退出《水行俠2》《怪獸3》麥斯米基辛被指接任尊尼特普 本人首度親身回應怪獸與牠們的產地3｜網民為尊尼特普發起聯署 唔畀佢回歸就罷睇尊尼特普IG發聲明 華納兄弟逼佢主動辭演《怪獸與牠們的產地3》尊尼特普屋內屙尿宣主權 助手爆Amber︰用我被性侵的經歷作故事魔盜王6｜尊尼特普因家暴案被Out？ 迪士尼改拍女版搵佢做船長【水行俠2】尊尼特普才是受害者 15萬人聯署要求Amber Heard退出