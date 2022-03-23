機智女法醫| 王子奇蘇曉彤拍另類甜劇　推崇職場性別平等互相尊重

由蘇曉彤、王子奇、楊廷東、趙堯珂等主演的古裝劇《機智女法醫》（內地劇名《御賜小仵作》）正在翡翠台熱播，作為一套無流量、無宣傳、無大IP（沒有粉絲基礎）的「三無」小製作劇集，成功獲得良好口碑與收視，除了劇情緊湊合理，邏輯通暢之外，人物的設定與感情線也非常討喜。



《機智女法醫》正在熱播。（視頻截圖）

出身仵作世家的「楚楚」（蘇曉彤飾）驗屍技藝高超，為人機智冷靜，善於觀察，邏輯縝密，一來到長安就率先識破藉機敲詐的路人。其後在考試中大放異彩，通過精密詳細地驗屍以及專業知識，判斷出死因，對仵作的規矩也了如指掌，以實力征服考官。

雖然出身貧瘠，但楚楚擁有獨立人格與思想，非常自信，面對安郡王「蕭瑾瑜」（王子奇飾）的質疑，也能一一反擊，講得頭頭是道，成功脫穎而出。有別於一般的血腥破案場面，劇集採用圖解與漫畫形式進行案件解讀及重演，新鮮有趣，同樣也有畫面感，且不失專業度，很符合劇集的基調，又不會跑題。譬如秘書郎嚴明被殺後，遠處聽到尖叫聲，但楚楚解釋，人的心臟瞬間刺穿會大量失血，一下子喘不上氣而死，因此案發時的「尖叫聲」無可能是被害人發出，由此再繼續推斷兇手。

雖然《機智女法醫》是一套甜寵劇，但它一反常態，沒有爛俗的霸道總裁情節，也沒有男主角、第二男主共同追求女主角的一幕，更沒有古代世俗的眼光，反而「思想超前」，無論對於當下女性白、幼、瘦的病態審美，抑或是對殯葬業的偏見，在劇中都得到「平反」。要知道，安郡王完全符合「霸道總裁」人設，高大有型、多金又有權勢，且斷案如神，幾近完美，但他為人平和，完全沒有高高在上，亦沒有打壓出身卑微的女主角，反而處處維護：楚楚被客棧店小二歧視，他就當著眾人的面反擊；楚楚被人挾持，他就派人去救；害怕楚楚對挾持她的人有創傷後遺症，就叫人找另外的仵作驗屍等，在蕭瑾瑜眼中，楚楚作為仵作是專注、敬業的，這份工作神聖不可侵犯，這些在劇集中會陸續呈現。兩人是通過一起工作發現對方的閃光點，而非專門去「設計」一些偶像情節，這裡的甜寵，體現在互相尊重、互相理解。

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成為一個好仵作、伸張正義是楚楚多年來的理想，這不禁令人想起當年《鑑證實錄》中「聶寶言」（陳慧珊飾）的一番說話：「一個人最要緊的是知道自己在做什麽，我很清楚我的工作，是驗出每一位死者真正的死因，不能讓他們死得不明不白。」兩人都是女法醫，對「驗屍」一絲不苟，全力以赴，不放過任何一個細節，絕對是當代職業女性的典範，哪怕25年過去了，陳慧珊這個角色至今仍是很多觀眾心目中不可超越的獨立女性，更影響了不少女生走上法醫之路。不過，《鑑證實錄》中的「曾家原」（林保怡飾）比起《機智女法醫》中的「蕭瑾瑜」就有些差強人意了。他在開頭部分總是揶揄寶言，非常口無遮攔，之後在餐廳同坐一枱相睇，曾家原也有意無意嘲弄對方，令人尷尬。那時他們還不太熟，試想現實中遇到這樣一個最賤的半個同事，想必一早已經將對方列入「黑名單」。就這一點來講，《機智的女法醫》立意略高。當然，《鑑證實錄》年代比較久遠，且只存在於劇集前部分，加之「曾家原」的性格如此，也並非是「看低法醫」。