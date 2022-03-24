肥媽年初獲挑選做政協委員　疫情後有望北上開會：最重要就係團結

肥媽（Maria Cordero）今日（24日）以「廣東省梅州市政協委員 Maria Cordero（肥媽）博士, BBS, MH」的名銜到訪青衣方艙醫院捐贈物資，除了榮升政協委員令外界驚訝之外，本來只得小六學歷的她突然擁有博士銜頭更令人震驚。



肥媽（右三）以「廣東省梅州市政協委員 Maria Cordero（肥媽）博士, BBS, MH」的名銜到訪青衣方艙醫院捐贈物資。（陳順禎 攝）

她接受訪問時透露，自己於今年初才開始成為一名政協委員：「我係2022年1月1號做嘅，睇下之後我哋有冇得過去開會啦，因為疫情方面。（係點樣揀選解出嚟㗎？）我諗係佢哋揀選我㗎，哈哈。咩都好啦，我覺得唔好問國家、香港政府畀到咩你，你係香港人你係中國人，你畀到咩香港政府、畀到咩國家呢？我希望大家香港人能夠為香港做啲嘢。做啲咩呢？行過見到有垃圾執一執佢，見到有人畀人蝦，幫一幫佢吖，已經係好美好，最重要就係團結。」

肥媽身為政協委員，將來有機會要北上開會。（資料圖片）

至於肥媽的博士學位，原來她已有這個名銜多年，只不過一直沒有對外公布過：「我嗰個係西班牙嘅一間好出名嘅飲食大學頒畀我嘅，好多年㗎喇！我一路冇講，係我朋友佢知道晒乜都寫晒出嚟啫！我哋不嬲都係『肥媽』咁叫！有幾威吖？我有咁多仔女先係最威，我覺得身為一個香港人已經夠威。」

肥媽原來是飲食方面的博士。（陳順禎 攝）

肥媽在葡屬澳門出生，父親是在澳門工作的葡萄牙人，而母親則是華人。在9歲來到香港定居前喪父，之後背負起養活一家七口的重任，曾在碼頭當苦力，也任職售貨員、在工廠當質檢女工（14歲以假名「白小燕」任童工）以及在辦公室任文員。進入香港娛樂圈前，她曾為生計餬口做過廚師。後來她不再當苦力，轉在各大夜總會收集歌手的資料，再引介歌手到餐廳演唱，充當經紀人抽佣金。2014年，她更曾獲得香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。