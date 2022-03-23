蘇施黃教煮頻道會員制索價月費$800惹不滿　網民鬧爆搶錢轉睇肥媽

蘇施黃近年由電台節目主持轉型做飲食節目主持，兼且做埋飲食界KOL又教人烹飪美食，轉戰YouTuber界的她於2020年開設了YouTube channel「教煮蘇 This is So good」拍Vlog分享，題材由日常生活、餐廳介紹以及教煮美食等，開台至今兩年，已有多達300條片，訂閱人數逾16萬，成績不錯。她近日更宣布基於剪片費用高昂而決定實施收費會員制，網民以後要看她的教煮片就一定要付費才可以收看。這個收費會員制以3種不同月費將訂閱網民分為「合桃蘇」、「鳳梨蘇」及「蝴蝶蘇」3個級別。

蘇施黃有自己的YOUTUBE CHANNEL。（YouTube影片截圖）

當中最低級別的是「合桃蘇」月費$80，沒有收看蘇施黃的教煮片權限，只可得到用蘇施黃頭像所製作的emoji sticker，做滿12個月「合桃蘇」便可得到禮物一份。第二級別的「鳳梨蘇」的月費則是$400，除了可得到emoji sticker以及做滿12個月會員可得到禮物一份之外，還可以收看教煮片，但卻是沒有中英文字幕的基本版。至於最高級別的「蝴蝶蘇」月費為$800，當然有emoji sticker也有禮物，兼且每月可收看不少於兩條教煮片，上片後更會安排所有「蝴蝶蘇」與蘇施黃Zoom Chat 1小時，作即時互動交流。

蘇施黃近年開始做飲食YouTuber ,仲話自己會有其他產品推出。（影片截圖）

身為「蝴蝶蘇」亦可購買由阿蘇推薦的有機菜及肉類。蘇施黃又表示：「唔洗運費，當然啦，買嘢梗係要比錢啦！八舊水唔通養埋你全家咩！」而連續課金六個月的「蝴蝶蘇」更可參加蘇施黃舉辦的活動，至於是什麼活動？她說：「可能係行山呀、食嘢呀，唔知㗎！當然係自費啦！」然而一眾網民對於蘇施黃這個會員3級月費制都大感不滿，最高級別每月索價$800更是令人嘩然，網民開Post討論幾乎一面倒鬧她搶錢，指YouTube上有大量教煮片，甚至是免費收看的，不少網民更揚言要unfollow她。不過亦有鐵粉力撐她，指外國有不少youtuber都有會員分級收費制。而蘇施黃昔日在酒店發生的「茶包事件」再被網民重提，嘲諷她是「Cheap精」。