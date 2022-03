蘇施黃教煮頻道會員制索價月費$800惹不滿　網民鬧爆搶錢轉睇肥媽

蘇施黃近年由電台節目主持轉型做飲食節目主持,兼且做埋飲食界KOL又教人烹飪美食,轉戰YouTuber界的她於2020年開設了YouTube channel「教煮蘇 This is So good」拍Vlog分享,題材由日常生活、餐廳介紹以及教煮美食等,開台至今兩年,已有多達300條片,訂閱人數逾16萬,成績不錯。她近日更宣布基於剪片費用高昂而決定實施收費會員制,網民以後要看她的教煮片就一定要付費才可以收看。這個收費會員制以3種不同月費將訂閱網民分為「合桃蘇」、「鳳梨蘇」及「蝴蝶蘇」3個級別。

蘇施黃有自己的YOUTUBE CHANNEL。(YouTube影片截圖)

當中最低級別的是「合桃蘇」月費$80,沒有收看蘇施黃的教煮片權限,只可得到用蘇施黃頭像所製作的emoji sticker,做滿12個月「合桃蘇」便可得到禮物一份。第二級別的「鳳梨蘇」的月費則是$400,除了可得到emoji sticker以及做滿12個月會員可得到禮物一份之外,還可以收看教煮片,但卻是沒有中英文字幕的基本版。至於最高級別的「蝴蝶蘇」月費為$800,當然有emoji sticker也有禮物,兼且每月可收看不少於兩條教煮片,上片後更會安排所有「蝴蝶蘇」與蘇施黃Zoom Chat 1小時,作即時互動交流。

蘇施黃近年開始做飲食YouTuber ,仲話自己會有其他產品推出。(影片截圖)

身為「蝴蝶蘇」亦可購買由阿蘇推薦的有機菜及肉類。蘇施黃又表示:「唔洗運費,當然啦,買嘢梗係要比錢啦!八舊水唔通養埋你全家咩!」而連續課金六個月的「蝴蝶蘇」更可參加蘇施黃舉辦的活動,至於是什麼活動?她說:「可能係行山呀、食嘢呀,唔知㗎!當然係自費啦!」然而一眾網民對於蘇施黃這個會員3級月費制都大感不滿,最高級別每月索價$800更是令人嘩然,網民開Post討論幾乎一面倒鬧她搶錢,指YouTube上有大量教煮片,甚至是免費收看的,不少網民更揚言要unfollow她。不過亦有鐵粉力撐她,指外國有不少youtuber都有會員分級收費制。而蘇施黃昔日在酒店發生的「茶包事件」再被網民重提,嘲諷她是「Cheap精」。