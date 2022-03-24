肥媽榮升政協委員到訪方艙醫院　大讚環境好過私家醫院：幾鬼舒服

肥媽（Maria Cordero）今日（24日）以廣東省梅州市政協委員身份到訪青衣方艙醫院捐贈物資，並向本地方艙醫院的全體員工表達感謝，她發表感言時希望香港人能在這個艱難時期團結起來：「希望大家將正能量擴大，我哋香港好快就會回復以前嘅樣貌！」



肥媽（中）以廣東省梅州市政協委員身份到訪青衣方艙醫院捐贈物資。（陳順禎 攝）

肥媽接受訪問時表示覺得方艙醫院環境和設施比想像中好很多：「好過哂私家醫院啦大佬！7000幾蚊一晚㗎！我睇（新聞）嘅時候得床板，唔係嘅，你睇下個墊同枕頭幾鬼舒服，環境又好！」她又表示相信疫情很快就會過：「大家打針就得㗎啦！」

肥媽覺得方艙醫院環境和設施比私家醫院還要好。（陳順禎 攝）

肥媽的政協委員身份曝光後引起外界注目，她笑稱自己今年1月1號才開始獲委任成為政協委員，將來通關亦需要北上開會：「唔好問國家、香港政府畀到咩你，你係香港人你係中國人，你畀到咩香港政府、畀到咩國家呢？」至於她的博士學位，原來多年前已獲一間西班牙著名飲食大學所頒發，只是一直沒有對外公布。

肥媽透露住在外國的子孫們有10人確診，如今又因疫情關係無法見面，加上丈夫於兩年前離世，令她百感交集突然感觸落淚。（陳順禎 攝）

肥媽表示這兩年過得並不開心，精神寄託放在社交網站上。（陳順禎 攝）

肥媽透露自從丈夫於前年去世後，再加上因疫情關係無法見到住在外國的子孫們，只能寄託在YouTube和Facebook等社交媒體上教觀眾煮餸。但近日同樣為飲食KOL的蘇施黃因決定向YouTube觀眾收費會員制，每月要付$80、$400或$800元才能觀看影片，因此由不少觀眾決定轉投肥媽的懷抱，肥媽承諾自己一定不會收費：「我唔敢收佢哋費，但呢個都係佢（蘇施黃）嘅工作，我覺得（收費）係冇唔啱，佢話收，有人肯畀咪得囉！」

肥媽表示希望疫情過後政府可以將方艙醫院所以設施保留，讓露宿者可以有地方住，有瓦遮頭。（陳順禎 攝）

曾製作《食平D》系列的前TVB非戲劇節目監製及經理張志明最近在開電視推出飲食節目《疫境中的餐桌》，他日前接受訪問時疑投訴肥媽的節目《全民居家煮嘢食》構思相近有抄襲之嫌，肥媽表示相信是一場誤會：「冇商討過，我都唔知，我記得佢哋無綫打俾我，話想我喺屋企做四集教大家用罐頭煮餸，就係咁！佢（張志明）有咁嘅諗法我又唔知，佢打過俾我嘅助手唔知問咗啲乜嘢嘅，但呢個係風馬牛不相及嘅嘢，係冇講過呢樣嘢！我使唔使抄人啫？做YouTube我幾年前都做啦，如果係咁我咪話人抄我？我諗大家都唔會啦，張志明都唔係咁嘅意思，我同佢熟到痺，係喎，我要搵佢飲茶添啊！」