「靚聲王」張偉文康復出院　與好友拍片感謝粉絲

上月19日在老人院居住現年69歲的「靚聲王」張偉文，因在老人院持續發燒，於是被送往廣華醫院急症室，經檢查後確診新冠肺炎。

張偉文2020年11月在街頭被網友拍得身形暴瘦相，令網友大呼心酸。（網絡圖片）

經理人方俊透露確診後的張偉文情況曾經不樂觀，醫生曾叫方俊有心理準備，令眾人擔心不已；後來醫生替張偉文進行類固醇療程，經醫護悉心照顧後，情況穩定並轉往黃大仙醫院繼續進行治療。日前張偉文已經康復出院，今日「環星娛樂」的YouTube channel發布了一段張偉文親報平安的短片。

69歲張偉文入染新冠肺炎需要入院。（《東張西望》截圖）

「靚聲王」張偉文確診新冠肺炎送院。（截圖）

片段中，張偉文聯同「環星娛樂」老闆張國林、經理人方俊、尹光、姚煒及方麗盈等一同拍片，張偉文全程戴上口罩坐在輪椅上，身形略瘦及神態頗為疲倦。片段中由其他人簡單多謝粉絲的祝福，張偉文向粉絲做出敬禮動作後接過咪說：「多謝大家關心！」姚煒、尹光及方麗盈輪流為張偉文打氣，大家都異口同聲希望張偉文身體快點復原，能夠再為大家唱歌。經理人方俊亦補充張偉文狀態未能恢復以往樣，但仍然衷心感謝各位來支持。

張偉文康復出院 (環星娛樂Youtube)

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