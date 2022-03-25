「宅男女神」鄧月平中環拍MV遇醉漢　被騷擾嚇至花容失色

現年24歲的「宅男女神」鄧月平（Larine）擁有令人羨慕的身材，近年更有意向歌壇方面闖，與舊公司完約後自資成立工作室，最近她為新歌《夜》日前在中環冒雨拍攝MV，拍攝途中更遇上醉漢鬧事。

「宅男女神」鄧月平昨日（3日）在IG限時動態上載自拍照指突然皮膚敏感。（IG/ @lllarine）

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前日（23日）晚上，Larine與工作團隊來到中環拍攝MV，當晚天公不造美下起雨來，團隊需要冒雨拍攝，更遇上醉漢闖入鬧事。Larine為求效果達致最佳，請來著名攝影師譚運佳拍攝，務求MV成品最優質，但拍攝途中，一名醉漢上前騷擾，醉漢更跌倒受傷，場面一度混亂，工作團隊見狀立即報警處理，幸好Larine並沒有受傷，但已嚇至花容失色。

Larine與工作團隊來到中環拍攝MV (ig@lllarine)

Larine表示當晚未進行拍攝時站在一旁等侯，突然一名沒有戴口罩及滿身酒氣的男子走近，男子不停與Larine說話，附近工作人員立即上前拉開該名男子，但男子未有離開拍攝現場，更一度坐下喃喃自語，令拍攝團隊不敢走到醉漢附近，阻礙拍攝進度。一輪擾攘後，男子欲離開時因為天雨關係滑倒在地上，頓時血流如注，團隊馬上替他報警求助，但男子最後拒絕上救護車送院，待男子離開後，團隊才繼續進行拍攝。

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Larine事後仍然覺得猶有餘悸，因為醉漢行近時滿身酒氣，工作人員上前拉開後，與醉漢傾談了一會，Larine恐怕醉漢會與工作人員發生衝突，加上醉漢沒有戴口罩，恐怕會有病毒傳播。再加上當天拍攝器材昂貴，Larine擔心醉漢行近會不慎弄壞，所以希望醉漢盡快離開拍攝現場，這件事過後，Larine希望拍攝順順利利，不要再出現阻滯。

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